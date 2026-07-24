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Главная Киев После террористического удара РФ на Киевщине объявили День траура

После террористического удара РФ на Киевщине объявили День траура

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2026 23:59
В Киевской области 25 июля 2026 года объявили Днем траура
Спасатели разбирают завалы на месте атаки 24 июля 2026 года. Фото: ГСЧС Киевской области

Субботу, 25 июля, в Киевской области объявили Днем траура по погибшим вследствие российского удара 24 июля. В результате обстрела погибли десять человек. Раненых — около сотни.

Об объявлении Дня траура сообщил глава Киевской областной государственной администрации Руслан Олейник, передает Новини.LIVE.

День траура в Киевской области

На всей территории региона приспустят государственные флаги и флаги Киевской области. Проведение развлекательных мероприятий ограничат.

"Киевская область склонит головы в скорби по людям, чьи жизни унесла очередная российская атака... Каждая такая утрата — это невыразимая боль для семей и близких и общая боль всей Киевской области", — отметил глава ОВА.

Он выразил соболезнования всем, кто в результате атаки потерял своих близких, и подчеркнул, что за каждое преступление против Украины РФ понесет ответственность.

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Ранее Новини.LIVE сообщал, что 24 июля российская армия ударила по Киевской области. На территории, которая подверглась удару, находились представители украинской оборонной промышленности. По последним данным, жертв атаки десять. Еще около сотни человек получили ранения.

Также Новини.LIVE писал, что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что РФ нанесла ракетный удар по Киевской области. Глава государства отметил, что есть погибшие и раненые. По состоянию на 24 июля на месте атаки продолжалась поисково-спасательная операция.

Киевская область погибшие День траура
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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