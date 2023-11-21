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Пісторіус прибув до Києва з неанонсованим візитом

21 листопада 2023 07:34
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Пісторіус прибув до Києва з неанонсованим візитом
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на вокзалі у Києві. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до Києва вранці 21 листопада. У нього планується зустріч з Володимиром Зеленським та Рустемом Умєровим.

Про це повідомив журналіст Юліан Рьопке.

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Пісторіус прибув до Києва

"Федеральний міністр оборони Борис Пісторіус прибув до Києва сьогодні рівно о 5:00 ранку за місцевим часом з другим офіційним візитом", — написав він.

Як пише DW, у Києві у Пісторіуса відбудуться переговори з очільником Міноборони України Рустемом Умєровим, а також із президентом Володимиром Зеленським. 

Метою візиту є підтвердження підтримки України у війні проти Росії.

Крім того, основними темами поїздки є навчання українських військових та допомога Києву.

Зазначимо, що це другий візит Пісторіуса до Києва після початку його роботи на посаді міністра оборони Німеччини. Минулого разу він приїжджав до України в лютому.

Нагадаємо, що Німеччина продовжує підтримувати Україну у війні проти російської агресії. В результаті країна подвоїть військову допомогу Україні.

Крім того, у Німеччині заявили, що хочуть значно полегшити біженцям із України вихід на ринок праці. Федеральний міністр праці Німеччини Губертус закликав бізнес наймати на роботу українських біженців, навіть якщо вони ще не вивчили німецьку мову.

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