Писториус прибыл в Киев с неанонсированным визитом

Министр обороны Германии Борис Писториус на вокзале в Киеве. Фото: скриншот с видео

Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев утром 21 ноября. У него планируется встреча с Владимиром Зеленским и Рустемом Умеровым.

Об этом сообщил журналист Юлиан Репке.

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Писториус прибыл в Киев

"Федеральный министр обороны Борис Писториус прибыл в Киев сегодня ровно в 5:00 утра по местному времени со вторым официальным визитом", — написал он.

Как пишет DW, в Киеве у Писториуса состоятся переговоры с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым, а также с президентом Владимиром Зеленским.

Цель визита – подтверждение поддержки Украины в войне против России.

Кроме того, основными темами поездки является обучение украинских военных и помощь Киеву.

Это второй визит Писториуса в Киев после начала его работы в должности министра обороны Германии. В прошлый раз он приезжал в Украину в феврале.

Напомним, что Германия продолжает поддерживать Украину в войне против российской агрессии. В результате страна удвоит военную помощь Украине.

Кроме того, в Германии заявили, что хотят значительно облегчить беженцам из Украины выход на рынок труда. Федеральный министр труда Германии Губертус призвал бизнес нанимать на работу украинских беженцев, даже если они еще не выучили немецкий язык.