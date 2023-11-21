Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Писториус прибыл в Киев с неанонсированным визитом arrow

Писториус прибыл в Киев с неанонсированным визитом

21 ноября 2023 07:34
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Писториус прибыл в Киев с неанонсированным визитом
Министр обороны Германии Борис Писториус на вокзале в Киеве. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев утром 21 ноября. У него планируется встреча с Владимиром Зеленским и Рустемом Умеровым.

Об этом сообщил журналист Юлиан Репке.

Читайте также:

Писториус прибыл в Киев

"Федеральный министр обороны Борис Писториус прибыл в Киев сегодня ровно в 5:00 утра по местному времени со вторым официальным визитом", — написал он.

Как пишет DW, в Киеве у Писториуса состоятся переговоры с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым, а также с президентом Владимиром Зеленским.

Цель визита – подтверждение поддержки Украины в войне против России.

Кроме того, основными темами поездки является обучение украинских военных и помощь Киеву.

Это второй визит Писториуса в Киев после начала его работы в должности министра обороны Германии. В прошлый раз он приезжал в Украину в феврале.

Напомним, что Германия продолжает поддерживать Украину в войне против российской агрессии. В результате страна удвоит военную помощь Украине.

Кроме того, в Германии заявили, что хотят значительно облегчить беженцам из Украины выход на рынок труда. Федеральный министр труда Германии Губертус призвал бизнес нанимать на работу украинских беженцев, даже если они еще не выучили немецкий язык.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Продают ли украинцам гуманитарку — как проверить иностранные медицинские препараты в аптеках - 80x80

Продают ли украинцам гуманитарку — как проверить иностранные медицинские препараты в аптеках

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Актуальное по теме