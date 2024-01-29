Південна Корея допоможе Україні відновити дамбу на Київщині

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець та міністр довкілля Хан Хва Чжин. Фото: dailian.co.kr

Республіка Корея підтримає Україну в ремонті та оновленні інфраструктури водного господарства, яка була зруйнована під час військових дій. Як перший крок у цьому напрямку обрано реконструкцію Козаровицької дамби на Київщині.

Про це повідомляє Міністерство довкілля.

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Повідомляється, що дамба була пошкоджена на початку широкомасштабного вторгнення та відігравала ключову роль в обороні Києва. Тепер вона потребує негайного ремонту.

"Роботи оцінені в 14 мільйонів доларів, і в їхньому здійсненні візьмуть участь дві компанії з Південної Кореї: K-Water та KOICA", — йдеться в повідомленні.

Заступник міністра з питань довкілля та природних ресурсів України Олександр Краснолуцький зазначив, що реконструкція греблі допоможе запобігти затопленню населених пунктів уздовж річки Ірпінь, що розташовані нижче за Київське водосховище.

Нагадаємо, що Південна Корея запровадила санкції проти двох осіб, трьох організацій та 11 кораблів, пов'язаних з ядерною та ракетною програмами Північної Кореї. Оголошення про санкції відбулося за кілька днів після того, як Корейська народно-демократична республіка запустила нову твердопаливну гіперзвукову ракету середньої дальності.

Тим часом Північна Корея передає балістичні ракети Росії, щоб використати Україну як полігон для їх випробування. Це стосується і розробок, які здатні нести ядерний заряд.

