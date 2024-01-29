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Южная Корея поможет Украине восстановить дамбу на Киевщине

29 января 2024 14:18
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Южная Корея поможет Украине восстановить дамбу на Киевщине
Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец и министр окружающей среды Хан Хва Чжин. Фото: dailian.co.kr
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Республика Корея окажет поддержку Украине в ремонте и обновлении инфраструктуры водного хозяйства, которая была разрушена в ходе военных действий. В качестве первого шага в этом направлении выбрана реконструкция Козаровицкой дамбы на Киевщине.

Об этом сообщает Министерство окружающей среды.

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Корея поможет Украине восстановить дамбу

Сообщается, что дамба была повреждена в начале широкомасштабного вторжения и играла ключевую роль в обороне Киева. Теперь она требует немедленного ремонта. 

"Работы оценены в 14 миллионов долларов, и в их осуществлении примут участие две компании из Южной Кореи: K-Water и KOICA", — говорится в сообщении.

Заместитель министра по вопросам окружающей среды и природных ресурсов Украины Александр Краснолуцкий отметил, что реконструкция дамбы поможет предотвратить затопление населенных пунктов вдоль реки Ирпень, расположенных ниже Киевского водохранилища.

Напомним, что Южная Корея ввела санкции против двух человек, трех организаций и 11 кораблей, связанных с ядерной и ракетной программами Северной Кореи. Объявление о санкциях произошло через несколько дней после того, как Корейская народно-демократическая республика запустила новую твердотопливную гиперзвуковую ракету средней дальности.

Тем временем, Северная Корея передает баллистические ракеты России, чтобы использовать Украину как полигон для их испытания. Это касается и тех разработок, которые способны нести ядерный заряд.

Киев
Украина
Киевская область
Южная Корея
вода
политики
восстановление
дамба

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