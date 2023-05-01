Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Півмарафон незламності у Києві: як тисячі людей бігли заради ЗСУ arrow

Півмарафон незламності у Києві: як тисячі людей бігли заради ЗСУ

1 травня 2023 12:48
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Благодійний забіг у Києві: кому збирали гроші
Благодійний забіг у Києві. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

У Києві на ВДНГ 30 квітня відбувся другий масштабний забіг сезону. Кілька тисяч професійних спортсменів та аматорів бігли, аби зібрати гроші для ЗСУ. 

У заході брала участь і команда Новини.LIVE. 

Читайте також:

Руханки, ігри та спортивні вікторини — в такій атмосфері кияни готувалися до другого масштабного забігу сезону. Брали участь у заході як дорослі, так  і діти, спортивні команди та колективи. 

півмарафон незламності 30 квітня
Колектив Новини.LIVE на спортивному заході. Фото: Новини.LIVE
півмарафон незламності 30 квітня
Благодійний забіг на ВДНГ. Фото: Новини.LIVE

Забіг зібрав 2139 учасників — 1800 у офлайн-форматі та понад 300 в онлайн. Люди долали дистанції 21,10 та 5 км. 

Бігова подія об'єднала людей по всьому світу з метою зібрати кошти для Медичного добровольчого батальйону "Госпітальєри", які з 2014 року беруть участь  в російсько-українській війні. 

півмарафон незламності 30 квітня
Фінал благодійного забігу. Фото: Новини.LIVE
півмарафон незламності 30 квітня
Учасники забігу на ВДНГ. Фото: Новини.LIVE

Організаторам заходу Run Ukraine вдалося зібрати понад 400 тисяч гривень для українських медиків та захисників. Переможці отримали призи, а учасники медалі та незабутні емоції. 

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB