Благодійний забіг у Києві: кому збирали гроші

Благодійний забіг у Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві на ВДНГ 30 квітня відбувся другий масштабний забіг сезону. Кілька тисяч професійних спортсменів та аматорів бігли, аби зібрати гроші для ЗСУ.

У заході брала участь і команда Новини.LIVE.

Читайте також:

Руханки, ігри та спортивні вікторини — в такій атмосфері кияни готувалися до другого масштабного забігу сезону. Брали участь у заході як дорослі, так і діти, спортивні команди та колективи.

Колектив Новини.LIVE на спортивному заході. Фото: Новини.LIVE

Благодійний забіг на ВДНГ. Фото: Новини.LIVE

Забіг зібрав 2139 учасників — 1800 у офлайн-форматі та понад 300 в онлайн. Люди долали дистанції 21,10 та 5 км.

Бігова подія об'єднала людей по всьому світу з метою зібрати кошти для Медичного добровольчого батальйону "Госпітальєри", які з 2014 року беруть участь в російсько-українській війні.

Фінал благодійного забігу. Фото: Новини.LIVE

Учасники забігу на ВДНГ. Фото: Новини.LIVE

Організаторам заходу Run Ukraine вдалося зібрати понад 400 тисяч гривень для українських медиків та захисників. Переможці отримали призи, а учасники медалі та незабутні емоції.