Благотворительный забег в Киеве: кому собирали деньги

Полумарафон несокрушимости в Киеве: как тысячи человек бежали ради ВСУ
В Киеве на ВДНХ 30 апреля состоялся второй масштабный забег сезона. Несколько тысяч профессиональных спортсменов и любителей бежали, чтобы собрать деньги для ВСУ.
В мероприятии приняла участие и команда Новини.LIVE.
Движения, игры и спортивные викторины — в такой атмосфере киевляне готовились ко второму масштабному забегу сезона. Участвовали в мероприятии как взрослые, так и дети, спортивные команды и коллективы.
Забег собрал 2139 участников —1800 в офлайн-формате и более 300 в онлайн. Люди преодолевали дистанции 21,10 и 5 км.
Беговое событие объединило людей по всему миру с целью собрать средства для Медицинского добровольческого батальона "Госпитальеры", с 2014 года участвующих в российско-украинской войне.
Организаторам мероприятия Run Ukraine удалось собрать более 400 тысяч гривен для украинских медиков и защитников. Победители получили призы, а участники медали и незабываемые эмоции.