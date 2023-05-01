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Полумарафон несокрушимости в Киеве: как тысячи человек бежали ради ВСУ

1 мая 2023 12:48
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Благотворительный забег в Киеве: кому собирали деньги
Благотворительный забег в Киеве. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

В Киеве на ВДНХ 30 апреля состоялся второй масштабный забег сезона. Несколько тысяч профессиональных спортсменов и любителей бежали, чтобы собрать деньги для ВСУ.

В мероприятии приняла участие и команда Новини.LIVE.

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Движения, игры и спортивные викторины — в такой атмосфере киевляне готовились ко второму масштабному забегу сезона. Участвовали в мероприятии как взрослые, так и дети, спортивные команды и коллективы.

полумарафон несокрушимости 30 апреля
Коллектив Новости.LIVE на спортивном мероприятии. Фото: Новини.LIVE
полумарафон несокрушимости 30 апреля
Благотворительный забег на ВДНХ. Фото: Новини.LIVE

Забег собрал 2139 участников —1800 в офлайн-формате и более 300 в онлайн. Люди преодолевали дистанции 21,10 и 5 км.

Беговое событие объединило людей по всему миру с целью собрать средства для Медицинского добровольческого батальона "Госпитальеры", с 2014 года участвующих в российско-украинской войне.

полумарафон несокрушимости 30 апреля
Финал благотворительного забега. Фото: Новини.LIVE
полумарафон несокрушимости 30 апреля
Участники забега на ВДНХ. Фото: Новини.LIVE

Организаторам мероприятия Run Ukraine удалось собрать более 400 тысяч гривен для украинских медиков и защитников. Победители получили призы, а участники медали и незабываемые эмоции.

 

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