Названо кількість військ, потрібних РФ для наступу на Київщину

Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко. Фото: facebook.com/OleksandrPivnenko

Російські війська можуть спробувати організувати новий наступ на північні області України, однак наразі українська розвідка не фіксує підготовки необхідного для цього угруповання. Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко вважає, що Росії знадобиться щонайменше 70 тисяч військовослужбовців, а найбільш реалістичним сценарієм є спроба створення буферної зони на Чернігівщині, а не захоплення Києва.

Про це командувач Нацгвардії України генерал-майор Олександр Півненко розповів журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

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Можливий новий наступ Росії на Київщину

За словами Півненка, Росії буде складно швидко сформувати угруповання чисельністю від 70 тисяч військових для нового наступу з півночі. Наразі українська розвідка не фіксує відповідної підготовки противника.

Однак генерал не виключає, що Москва може розглядати подібну операцію в майбутньому, хоча й не обов'язково цього року.

На думку Півненка, найбільш імовірним напрямком потенційного наступу є Чернігівська область. Росіяни можуть спробувати об'єднати захоплені території Сумщини з новими ділянками для формування суцільної буферної зони.

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Також противник може розглядати Житомирщину, однак цей сценарій Півненко вважає менш реалістичним.

Командувач Нацгвардії скептично оцінює можливість повторної спроби захоплення української столиці, зокрема в лютому-березні 2027 року.

"Я не вірю в це. Я кажу, максимально реальна історія — це якщо ми проспимо, умовно кажучи, цю буферну зону, 10–5 кілометрів", — заявив генерал.

За словами командувача, російське командування може прагнути відвернути українські резерви від найскладніших ділянок фронту. При цьому Півненко наголосив, що українські сили вже посилюють потенційно небезпечні напрямки. Крім того, постійна робота розвідувальних дронів дозволяє відстежувати пересування противника та своєчасно реагувати на загрози.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що новомобілізовані російські військові вже прибувають на фронт, зокрема на Покровський напрямок. Півненко зазначив, що окупанти продовжують поповнювати підрозділи та проводити ротації. Водночас він переконаний, що належна організація оборони дозволить українським військовим стримати противника.

Також Новини.LIVE писав, що українські військові посилили оборону Слов'янська на Донеччині. За словами Півненка, на Краматорському напрямку особливу увагу приділяють захисту від російських авіабомб і безпілотників. Командувач наголосив, що після операції "Вівальді" російські війська перегруповуються, а Сили оборони використовують цей час для зміцнення позицій.