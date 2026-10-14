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Главная Киев Пивненко оценил угрозу нового наступления РФ на Киевскую область

Пивненко оценил угрозу нового наступления РФ на Киевскую область

Ua ru
14 октября 2026 18:54
Эксклюзив
Названо количество войск, необходимых РФ для наступления на Киевскую область
Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко. Фото: facebook.com/OleksandrPivnenko

Российские войска могут попытаться организовать новое наступление на северные области Украины, однако сейчас украинская разведка не фиксирует подготовки необходимой для этого группировки. Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко считает, что России понадобится не менее 70 тысяч военнослужащих, а наиболее реалистичным сценарием является попытка создания буферной зоны в Черниговской области, а не захват Киева.

Об этом командующий Нацгвардией Украины генерал-майор Александр Пивненко рассказал журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

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Возможное новое наступление России на Киевскую область

По словам Пивненко, России будет сложно быстро сформировать группировку численностью от 70 тысяч военных для нового наступления с севера. Сейчас украинская разведка не фиксирует соответствующей подготовки противника.

Однако генерал не исключает, что Москва может рассматривать подобную операцию в будущем, хотя и не обязательно в этом году.

По мнению Пивненко, наиболее вероятным направлением потенциального наступления является Черниговская область. Россияне могут попытаться объединить захваченные территории Сумской области с новыми участками для формирования сплошной буферной зоны.

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Также противник может рассматривать Житомирскую область, однако этот сценарий Пивненко считает менее реалистичным.

Командующий Нацгвардией скептически оценивает возможность повторной попытки захвата украинской столицы, в частности в феврале-марте 2027 года.

"Я не верю в это. Я говорю, максимально реальный сценарий — это если мы прозеваем, условно говоря, эту буферную зону, 10–5 километров", — заявил генерал.

По словам командующего, российское командование может стремиться отвлечь украинские резервы от наиболее сложных участков фронта. При этом Пивненко подчеркнул, что украинские силы уже укрепляют потенциально опасные направления. Кроме того, постоянная работа разведывательных дронов позволяет отслеживать передвижения противника и своевременно реагировать на угрозы.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что новомобилизованные российские военные уже прибывают на фронт, в частности на Покровское направление. Пивненко отметил, что оккупанты продолжают пополнять подразделения и проводить ротации. В то же время он убежден, что надлежащая организация обороны позволит украинским военным сдержать противника.

Также Новини.LIVE писал, что украинские военные усилили оборону Славянска в Донецкой области. По словам Пивненко, на Краматорском направлении особое внимание уделяют защите от российских авиабомб и беспилотников. Командующий подчеркнул, что после операции "Вивальди" российские войска перегруппировываются, а Силы обороны используют это время для укрепления позиций.

Киевская область война в Украине Национальная гвардия Украины Нацгвардия Александр Пивненко
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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