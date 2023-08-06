По Північному мосту можуть запустити швидкісний транспорт на Троєщину

Північний міст в Києві. Фото: wikipedia

Північний міст, як і більшість мостів Києва, перевантажений, щодня по ньому проїздять понад 100 000 автомобілів. Наразі він не перебуває в аварійному стані, однак зовсім скоро це може змінитись.

У якому стані Північний міст, чим він особливий і який швидкісний транспорт до Троєщини на ньому планували запустити? На ці питання спеціально для Новини.LIVE відповів експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов.

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— Дмитре, у якому стані зараз Північний міст?

— Якщо я не помиляюся, він знаходиться в четвертому з пʼяти станів, тобто не в непрацездатному, а в обмежено працездатному. Можу сказати, що він працює, це важливий міст. Також проїзна частина знаходиться не в найкращому стані.

А ще можу сказати, що він має доволі вузькі смуги руху. Тому що для того, щоб збільшити пропускну здатність мосту, просто спробували збільшити кількість смуг руху.

Спочатку пробували реверсом, але це не працює. Потім реверс прибрали, збільшили кількість смуг і звузили їхню ширину.

Тому будь-який водій, що їде по цьому мосту, відчуває, що інші транспортні засоби знаходяться дуже близько до його транспортного засобу. Це, можливо, непогано, тому що це зменшує швидкість руху автомобілів.

Північний міст в Києві, вид згори. Фото: скріншот

Це може бути парадоксально, але максимальна пропускна здатність об'єкту транспортної системи досягається при швидкості приблизно 40 кілометрів на годину.

Тобто, якщо завтра всі водії будуть їздити зі швидкістю 40 кілометрів на годину по всіх елементах, то ми отримуємо більшу пропускну здатність мережі. Тобто фізично більше водіїв зможуть користуватися цією транспортною системою і насправді економити час.

Так от Північний міст фактично вже частково працює в цій парадигмі. Він пропускає понад 100 000, дуже сильно понад 100 000, транспортних засобів щодня.

— По Північному мосту планували пустити швидкісний транспорт на Троєщину, правильно?

— Так, колись світовий банк пропонував зробити для багатостраждальної Троєщини швидкісний транспорт. Троєщина — це місто, що не має швидкісного транспортного сполучення з робочими місцями.

Я називаю Троєщину містом, тому що там понад 300 000 людей проживає, тобто це повноцінне європейське місто.

Метро на Троєщину — це вже мем, всі з цього сміються, світовий банк в це також не вірить, тож була ідея зробити там метробус від Троєщини до Севастопольської площі.

BRT (Bus rapid transit), або метробус — це автобус, що їде по фізично відокремленій бетонним відбійником проїзній частині. І от Північний міст міг стати такою ділянкою цього BRT. Там виділили шматок проїзної частини, щоб там проїжджав метробус, але цього не сталося.

BRT, або метробус. Фото: wikipedia

Тобто це ще один проект, який не реалізувався, хоча міг, і він би міг дуже суттєво вплинути на життя 400 000 людей.

— Наскільки запуск Подільського-Воскресенського мосту розвантажить Північний міст?

— Наскільки я пам'ятаю, не сильно розвантажить. Тобто це більше збалансує навантаження і зробить систему більш відмовустійкою.

Звісно, трохи розвантажить, це безумовно станеться, але, знаєте, відсоток буде на якийсь шалений. Умовно кажучи, якщо його завантаженість була 130% до запуску Подільського мосту, то після запуску буде 125% — якийсь такий порядок буде. Тобто розвантажить, але не критично.

Тим більше все залежить, знову ж таки, від реалізації: як буде підключений Подільський міст, як буду виглядати Північний міст і чи з'явиться там BRT, тобто це звуження проїзної частини.

До речі, що ще можу сказати — на Північному мосту виділена смуга для громадського транспорту, і, здається, вона там дійсно працює, тому що раніше не працювала.

Насправді, працююча інфраструктура для громадського транспорту могла би дуже серйозний позитивний ефект дати для всіх людей, якщо б вона працювала.

І в якийсь момент, знаєте, такий був відчай ще за часів, коли Бахматов був радником мера з усіх широких питань (2019 — 2020). Було питання, як забезпечити, щоб ця смуга для громадського транспорту працювала.

Тому що водії порушують, а поліція нічого не може зробити. А у поліції є послуга супроводження, такий ескорт від поліції. То була така навіть пропозиція — наймати поліцію, щоб вона супроводжувала громадський транспорт по цій смузі, щоб водії не порушували.

І, знаєте, це дало б доволі хороший ефект, тому що люди доїжджали б до місця роботи набагато швидше — люди, що не мають доступу до метрополітену чи іншого швидкісного транспорту.

— Тобто загалом Північний міст зараз в одному з найкращих станів?

— Четвертий стан — не найкращий. Це, знаєте, ми зараз перебуваємо в пастці порівняння. Я думаю, що для німця чи француза четвертий обмежено працездатний стан такого важливого об'єкту — це жах.

Але, якщо інші у вас в ще гіршому стані, то ми з вами сприймаємо, що це ж набагато краще. Але насправді це дуже погано. Це, в принципі, передаварійна споруда, до аварійної — один крок, і цього треба не допустити.

Північний міст в Києві. Фото: скріншот

А не допустити — це означає інвестувати. А інвестувати кошти, коли в нас з іншими місцями є проблеми, інші мости в незадовільному стані, то буде питання пріоритизації.

Я насправді з жахом дивлюся на те, як це буде вирішуватися, тому що це дуже сильно вдарить по транспортній доступності сполучення між берегами. Я боюся, що стане два Києва — лівий і правий. Можна буде перейменовувати чи то правий берег, чи то лівий і відокремлюватися, тому що сполучення все одно немає.

— Я так розумію, що поки відреставрують, відремонтують міст Патона та міст Метро, то Північний теж вже буде аварійним і непрацездатним.

— Так. Ми погано дбаємо про мости. Вони могли б довше слугувати, якби ми за ними добре дбали: гідроізоляція, тріщини, фарба, штукатурка. Тобто над цим треба працювати.

Я, наприклад, бачу, як крізь наші мости просочуються атмосферна вода якимось випадковим чином. Вода дуже сильно руйнує конструкції, вона потрапляє в щілини, вона їх розширює, вона спричиняє корозію металевих елементів. Вона як попало ходить по цьому мосту.

Я, наприклад, був у Нідерландах — і це просто витвір інженерного мистецтва, як вони працюють з атмосферною водою, як виглядають їх дорожньо-транспортні споруди. Знаєте, це абсолютно інший рівень.

Так, наші мости гарні в плані інженерної думки, вони масштабні, вони класні. Тобто будь-який інженер пишався б будь-яким з київських мостів. На заході мости, можливо, не настільки пафосні, але вони в класному стані знаходяться.

Те саме з громадським транспортом. У них, наприклад, десятирічний автобус мало відрізняється від дворічного. А у нас п'ятирічний автобус виглядає так, наче йому 20 років.

Ми погано експлуатуємо інфраструктуру — це наша проблема. І тому ми дійсно втрачаємо швидше, ніж ремонтуємо чи будуємо нову.