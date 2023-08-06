По Северному мосту могут запустить скоростной транспорт на Троещину

Северный мост в Киеве. Фото: wikipedia

Северный мост, как и большинство мостов Киева, перегружен, ежедневно по нему проезжают более 100 000 автомобилей. Пока он не находится в аварийном состоянии, однако совсем скоро это может измениться.

В каком состоянии Северный мост, чем он особенный и какой скоростной транспорт на Троещину на нем планировали запустить? На эти вопросы специально для Новини.LIVE ответил эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов.

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— Дмитрий, в каком состоянии сейчас Северный мост?

— Если я не ошибаюсь, он находится в четвертой из пяти категорий, то есть не в нетрудоспособном, а в ограниченно трудоспособном. Могу сказать, что он работает, это важный мост. Также проезжая часть находится не в самом лучшем состоянии.

А еще могу сказать, что у него довольно узкие полосы движения. Потому что для того, чтобы увеличить пропускную способность моста, просто попытались увеличить количество полос движения.

Сначала пробовали реверс, но это не работает. Затем реверс убрали, увеличили количество полос и сузили их ширину.

Поэтому любой едущий по этому мосту водитель чувствует, что другие транспортные средства находятся очень близко к его транспортному средству. Это, возможно, неплохо, потому что это снижает скорость движения автомобилей.

Северный мост в Киеве, вид сверху. Фото: скриншот

Это может быть парадоксально, но максимальная пропускная способность объекта транспортной системы достигается при скорости около 40 километров в час.

То есть, если завтра все водители будут ездить со скоростью 40 километров в час по всем элементам, то мы получим большую пропускную способность сети. То есть физически больше водителей смогут пользоваться этой транспортной системой и действительно экономить время.

Так вот, Северный мост фактически уже частично работает в этой парадигме. Он пропускает более 100 000, очень сильно более 100 000 транспортных средств ежедневно.

— По Северному мосту планировали пустить скоростной транспорт на Троещину, верно?

— Да, когда-то мировой банк предлагал сделать для многострадальной Троещины скоростной транспорт. Троещина — это город, не имеющий скоростного транспортного сообщения с рабочими местами.

Я называю Троещину городом, потому что там более 300 000 человек проживает, то есть это полноценный европейский город.

Метро на Троещину — это уже мем, все над этим смеются, мировой банк в это тоже не верит, поэтому была идея сделать там метробус от Троещины до Севастопольской площади.

BRT (Bus rapid transit), или метробус — это автобус, едущий по физически отделенной бетонным отбойником проезжей части. И вот Северный мост мог стать таким участком этого BRT. Там выделили кусок проезжей части, чтобы там проезжал метробус, но этого не произошло.

BRT, или метробус. Фото: wikipedia

То есть это еще один проект, который не реализовался, хотя мог, и он мог очень существенно повлиять на жизнь 400 000 человек.

— Насколько запуск Подольского Воскресенского моста разгрузит Северный мост?

— Насколько я помню, не сильно разгрузит. То есть это больше сбалансирует нагрузку и сделает систему более отказоустойчивой.

Конечно, немного разгрузит, это, безусловно, произойдет, но, знаете, процент будет не какой-то сумасшедший. Условно говоря, если его загруженность была 130% до запуска Подольского моста, то после запуска будет 125% — какой-то такой порядок будет. То есть разгрузит, но не критично.

Тем более, все зависит опять же от реализации: как будет подключен Подольский мост, как будет выглядеть Северный мост и появится ли там BRT, то есть это сужение проезжей части.

Кстати, еще могу сказать — на Северном мосту выделена полоса для общественного транспорта, и, кажется, она там действительно работает, потому что раньше не работала.

На самом деле, работающая инфраструктура для общественного транспорта могла бы очень серьезный положительный эффект дать для всех людей, если бы она работала.

И в какой-то момент, знаете, такое было отчаяние еще во времена, когда Бахматов был советником мэра по всем широким вопросам (2019-2020). Был вопрос, как обеспечить, чтобы эта полоса для общественного транспорта работала.

Потому что водители нарушают, а полиция ничего не может поделать. А у полиции есть услуга сопровождения, такой эскорт от полиции. Было даже предложение — нанимать полицию, чтобы она сопровождала общественный транспорт по этой полосе, чтобы водители не нарушали.

И, знаете, это дало бы хороший эффект, потому что люди доезжали бы до места работы гораздо быстрее — люди, не имеющие доступа к метрополитену или другому скоростному транспорту.

— То есть Северный мост сейчас в одном из лучших состояний?

— Четвертое состояние — не лучшее. Это, знаете ли, мы сейчас находимся в ловушке сравнения. Я думаю, что для немца или француза четвертое ограничено трудоспособное состояние столь важного объекта — это ужас.

Но, если другие у нас в еще худшем состоянии, то мы с вами воспринимаем, что это гораздо лучше. Но, на самом деле, это очень плохо. Это, в принципе, предаварийное сооружение, к аварийному один шаг, и этого надо не допустить.

Северный мост в Киеве. Фото: скриншот

А не допустить — это значит инвестировать. А инвестировать средства, когда у нас с другими местами есть проблемы, другие мосты в неудовлетворительном состоянии, будет вопрос приоритизации.

Я действительно с ужасом смотрю на то, как это будет решаться, потому что это очень сильно ударит по транспортной доступности сообщения между берегами. Я боюсь, что станет два Киева — левый и правый. Можно будет переименовывать или правый берег, или левый и отделяться, потому что сообщения все равно нет.

— Я так понимаю, что пока отреставрируют, отремонтируют мост Патона и мост Метро, Северный тоже уже будет аварийным и нетрудоспособным.

— Да. Мы плохо заботимся о мостах. Они могли бы дольше служить, если бы мы за ними хорошо заботились: гидроизоляция, трещины, краска, штукатурка. То есть над этим нужно работать.

Я, например, вижу, как сквозь наши мосты проникает атмосферная вода каким-то случайным образом. Вода очень сильно разрушает конструкции, она попадает в щели, она их расширяет, вызывает коррозию металлических элементов. Она как попало ходит по этому мосту.

Я, например, был в Нидерландах, и это просто произведение инженерного искусства, как они работают с атмосферной водой, как выглядят их дорожно-транспортные сооружения. Знаете, это совсем другой уровень.

Да, наши мосты хороши в плане инженерной мысли, они масштабны, они классные. То есть, любой инженер гордился бы любым из киевских мостов. На западе мосты, возможно, не столь пафосны, но они находятся в классном состоянии.

То же самое с общественным транспортом. У них, например, десятилетний автобус мало отличается от двухлетнего. А у нас пятилетний автобус выглядит так, будто ему 20 лет.

Мы плохо эксплуатируем инфраструктуру — это наша проблема. И потому мы действительно теряем быстрее, чем ремонтируем или строим новую.