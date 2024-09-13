У Києві затримали проректора університету під час отримання хабаря

Слідчі дії під час затримання проректора у Києві. Фото: Київська міська прокуратура

У Києві затримали проректора університету "на гарячому", коли той отримував хабар. Він обіцяв за 2000 доларів допомогти вступити до аспірантури військовозобов'язаному чоловіку.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Слідство встановило, що чоловік звернувся до проректора одного з університетів в Києві на прохання свого знайомого. Він хотів, щоб йому допомогли вступити до аспірантури на денну форму навчання, що надалі посприяло б отриманню відстрочки від мобілізації.

Проректор університету заявив, що допоможе вирішити питання із членами екзаменаційної комісії, оскільки наразі серед вступників є велика конкуренція. Свої послуги він оцінив в 2000 доларів США.

Поліція проводить слідчі дії. Фото: Національна поліція України

Поліція фіксує злочин проректора. Фото: Національна поліція України

В поліції повідомили, що 28-річний чоловік, який підлягає мобілізації, завдяки хабарю вступив на одне з двох бюджетних місць в аспірантурі на напрям "Публічне управління та адміністрування". Загалом на ці місця претендувало 12 абітурієнтів.

Проректора затримали під час отримання 2000 доларів США у порядку ст. 208 КПК.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва проректору університету повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на членів екзаменаційної комісії (ч. 3 ст. 369-2 КК України).