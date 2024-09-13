В Киеве задержан проректор университета во время получения взятки

Следственные действия при задержании проректора в Киеве. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве задержали проректора университета "на горячем", когда тот получал взятку . Он обещал за 2000 долларов помочь поступить в аспирантуру военнообязанному мужчине.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Следствие установило, что мужчина обратился к проректору одного из университетов в Киеве по просьбе своего знакомого. Он хотел, чтобы ему помогли поступить в аспирантуру на дневную форму обучения, что в дальнейшем поспособствовало бы получению отсрочки от мобилизации.

Проректор университета заявил, что поможет решить вопрос с членами экзаменационной комиссии, поскольку среди поступающих сейчас большая конкуренция. Свои услуги он оценил в 2000 долларов.

Полиция производит следственные действия. Фото: Национальная полиция Украины

Полиция фиксирует преступление проректора. Фото: Национальная полиция Украины

В полиции сообщили, что 28-летний мужчина, подлежащий мобилизации, благодаря взятке поступил на одно из двух бюджетных мест в аспирантуре на направление "Публичное управление и администрирование". В общей сложности на эти места претендовало 12 абитуриентов.

Проректора задержали при получении 2000 долларов США в порядке ст. 208 УПК.

При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры города Киева проректор университета уведомлен о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на членов экзаменационной комиссии (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).