Графік відключення світла у Києві 11 грудня — деталі від ДТЕК

По 17 годин без світла — графіки відключень для Києва
У Києві та області 11 грудня застосовуватимуться графіки відключення світла. Завтра електроенергії в столиці не буде 17 годин на добу.
Про це повідомили в ДТЕК.
Відключення світла у Києві 11 грудня
Завтра у Києві очікуються масові відключення світла. Електроенергії не буде по сім годин підряд у кількох черг одночасно. Загалом, без електрики кияни завтра будуть 17 годин на добу.
У Київській області 11 грудня час відключень також збільшиться. Без світла будуть усі черги по кілька годин.
Нагадаємо, раніше Андрій Герус заявив, що Україна нарощує енергопотужність. 2025 року планують встановити понад 500 МВт потужностей енергоощадних установок.
Водночас в Міненерго розповіли, що під час оновлення енергосистеми виникають складнощі. Причини у розташуванні енергетичних об'єктів.
Читайте Новини.LIVE!