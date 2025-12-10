Графік відключення світла у Києві 11 грудня — деталі від ДТЕК

Темрява через відключення світла. Фото: REUTERS/Thomas Peter

У Києві та області 11 грудня застосовуватимуться графіки відключення світла. Завтра електроенергії в столиці не буде 17 годин на добу.

Про це повідомили в ДТЕК.

Відключення світла у Києві 11 грудня

Завтра у Києві очікуються масові відключення світла. Електроенергії не буде по сім годин підряд у кількох черг одночасно. Загалом, без електрики кияни завтра будуть 17 годин на добу.

Відключення світла у Києві 11 грудня. Фото: ДТЕК

Графік відключень у Києві. Фото: ДТЕК

У Київській області 11 грудня час відключень також збільшиться. Без світла будуть усі черги по кілька годин.

Графіки у Київській області 11 грудня. Фото: ДТЕК

Відключення у Київській області завтра. Фото: ДТЕК

Нагадаємо, раніше Андрій Герус заявив, що Україна нарощує енергопотужність. 2025 року планують встановити понад 500 МВт потужностей енергоощадних установок.

Водночас в Міненерго розповіли, що під час оновлення енергосистеми виникають складнощі. Причини у розташуванні енергетичних об'єктів.