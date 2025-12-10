Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ По 17 годин без світла — графіки відключень для Києва

По 17 годин без світла — графіки відключень для Києва

Ua ru
Дата публікації: 10 грудня 2025 21:41
Графік відключення світла у Києві 11 грудня — деталі від ДТЕК
Темрява через відключення світла. Фото: REUTERS/Thomas Peter

У Києві та області 11 грудня застосовуватимуться графіки відключення світла. Завтра електроенергії в столиці не буде 17 годин на добу.

Про це повідомили в ДТЕК. 

Реклама
Читайте також:

Відключення світла у Києві 11 грудня

Завтра у Києві очікуються масові відключення світла. Електроенергії не буде по сім годин підряд у кількох черг одночасно. Загалом, без електрики кияни завтра будуть 17 годин на добу.

Графік відключення світла у Києві 11 грудня
Відключення світла у Києві 11 грудня. Фото: ДТЕК
Відключення світла в Києві 11 грудня
Графік відключень у Києві. Фото: ДТЕК

У Київській області 11 грудня час відключень також збільшиться. Без світла будуть усі черги по кілька годин.

Відключення світла на Київщині 11 грудня
Графіки у Київській області 11 грудня. Фото: ДТЕК
null
Відключення у Київській області завтра. Фото: ДТЕК

Нагадаємо, раніше Андрій Герус заявив, що Україна нарощує енергопотужність. 2025 року планують встановити понад 500 МВт потужностей енергоощадних установок.

Водночас в Міненерго розповіли, що під час оновлення енергосистеми виникають складнощі. Причини у розташуванні енергетичних об'єктів.

Київ електроенергія ДТЕК відключення світла світло графіки відключень світла
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації