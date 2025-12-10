График отключения света в Киеве 11 декабря — детали от ДТЭК

Темнота из-за отключения света. Фото: REUTERS/Thomas Peter

В Киеве и области 11 декабря будут применяться графики отключения света. Завтра электроэнергии в столице не будет 17 часов в сутки.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Отключение света в Киеве 11 декабря

Завтра в Киеве ожидаются массовые отключения света. Электроэнергии не будет по семь часов подряд в нескольких очередях одновременно. В общем, без электричества киевляне завтра будут 17 часов в сутки.

Отключение света в Киеве 11 декабря. Фото: ДТЭК

График отключений в Киеве. Фото: ДТЭК

В Киевской области 11 декабря время отключений также увеличится. Без света будут все очереди по несколько часов.

Графики в Киевской области 11 декабря. Фото: ДТЭК

Отключения в Киевской области завтра. Фото: ДТЭК

Напомним, ранее Андрей Герус заявил, что Украина наращивает энергомощность. 2025 года планируют установить более 500 МВт мощностей энергосберегающих установок.

В то же время в Минэнерго рассказали, что при обновлении энергосистемы возникают сложности. Причины в расположении энергетических объектов.