Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев По 17 часов без света — графики отключений для Киева

По 17 часов без света — графики отключений для Киева

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 21:41
График отключения света в Киеве 11 декабря — детали от ДТЭК
Темнота из-за отключения света. Фото: REUTERS/Thomas Peter

В Киеве и области 11 декабря будут применяться графики отключения света. Завтра электроэнергии в столице не будет 17 часов в сутки.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Реклама
Читайте также:

Отключение света в Киеве 11 декабря

Завтра в Киеве ожидаются массовые отключения света. Электроэнергии не будет по семь часов подряд в нескольких очередях одновременно. В общем, без электричества киевляне завтра будут 17 часов в сутки.

Графік відключення світла у Києві 11 грудня
Отключение света в Киеве 11 декабря. Фото: ДТЭК
Відключення світла в Києві 11 грудня
График отключений в Киеве. Фото: ДТЭК

В Киевской области 11 декабря время отключений также увеличится. Без света будут все очереди по несколько часов.

Відключення світла на Київщині 11 грудня
Графики в Киевской области 11 декабря. Фото: ДТЭК
null
Отключения в Киевской области завтра. Фото: ДТЭК

Напомним, ранее Андрей Герус заявил, что Украина наращивает энергомощность. 2025 года планируют установить более 500 МВт мощностей энергосберегающих установок.

В то же время в Минэнерго рассказали, что при обновлении энергосистемы возникают сложности. Причины в расположении энергетических объектов.

Киев электроэнергия ДТЭК отключения света свет графики отключений света
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации