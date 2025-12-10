График отключения света в Киеве 11 декабря — детали от ДТЭК

По 17 часов без света — графики отключений для Киева
В Киеве и области 11 декабря будут применяться графики отключения света. Завтра электроэнергии в столице не будет 17 часов в сутки.
Об этом сообщили в ДТЭК.
Отключение света в Киеве 11 декабря
Завтра в Киеве ожидаются массовые отключения света. Электроэнергии не будет по семь часов подряд в нескольких очередях одновременно. В общем, без электричества киевляне завтра будут 17 часов в сутки.
В Киевской области 11 декабря время отключений также увеличится. Без света будут все очереди по несколько часов.
Напомним, ранее Андрей Герус заявил, что Украина наращивает энергомощность. 2025 года планируют установить более 500 МВт мощностей энергосберегающих установок.
В то же время в Минэнерго рассказали, что при обновлении энергосистемы возникают сложности. Причины в расположении энергетических объектов.
