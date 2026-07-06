По будинкам в Подільському районі Києва прилетіло 4 ракети: Ткаченко

Термінова новина

Олександр Шорохов Редактор

Російські війська випустили одразу чотири ракети по одній локації у Подільському районі Києва під час масованого нічного нальоту 6 липня. Внаслідок цих точних ворожих влучань тільки на Подолі вже офіційно відом про 5 загиблих мирних жителів столиці. Кількість жертв цієї трагедії може стрімко зрости, оскільки рятувальники продовжують проводити важку пошукову операцію під завалами.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на коментар очільника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка в коментарі журналісту Олександру Саюну.

Новина доповнюється...