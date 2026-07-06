Зруйновані будинки та розбір завалів після удару по Києву (фоторепортаж)

Зруйнована багатоповерівка у Києві після обстрілу 6 липня. Фото: Новини.LIVE

Через масштабну атаку Росії на Київ в ніч проти 6 липня загинули вже 12 містян і ще 60 людей дістали поранення. Руйнування та пошкодження фіксують одразу в кількох районах столиці. Кількість постраждали ще уточнюється.

Новини.LIVE публікує фоторепортаж з місця обстрілів у різних частинах Києва.

Наслідки масштабного удару по Києву

Пошкодження зафіксовані більш ніж на десяти локаціях Києва, зокрема в житлових будинках.

Працівники ДСНС біля зруйнованого будинку у Києві. Фото: Новини.LIVE

На місцях російських ударів працюють усі необхідні служби.

Зруйнована внаслідок обстрілу 6 липня багатоповерівка у Києві. Фото: Новини.LIVE

Наразі вдалося врятувати 64 людини, у тому числі двоє дітей.

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Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним та близьким загиблих.

Наслідки обстрілів 6 липня у Києві. Фото: Новини.LIVE

Станом на 12:00 відомо, що росіяне вбили 11 цивільни людей. Крім того, загарбники поранили 60 людей.

Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали припарковані автомобілі. Фото: Новини.LIVE

Російська армія атакувала Україну цієї ночі 68 ракетами та 351 дронами різних типів.

Пошкодження фасаду багатоповерівки у Києві після обстрілу 6 липня. Фото: Новини.LIVE

Водночас цей обстріл столиці не став наймасованішою атакою на Київ за часи війни.

Як писали Новини.LIVE раніше, вноі проти 6 липня армія РФ ударила по Київу ракетами та дронами. Є влучання у житлові будинки у кілько района столиці, а кількість загиблих та поранених внаслідок масованого російського обстрілу ще не остаточна.

Також ми писали, що у зв'язку з безпековою ситуацією на деяких ділянках залізниці на Київщині з безпекових міркувань ДСНС обмежила рух поїздів. Всі ключові зупинки поїздів збережені, але очікуються затримки в русі.