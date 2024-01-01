По всій Україні оголошено повітряну тривогу — ракетна загроза
В Україні оголошено повітряну тривогу по всіх областях. З російського аеродрому злетіли ракетоносії МіГ-31К.
Про це повідомляють Повітряні Сили.
Повітряна тривога в Україні 1 січня
За даними Повітряних Сил, зафіксовано зліт кількох МіГ-31К з аеродрому Моздок, що на Північному Кавказі.
Водночас там попереджають про рух ворожих дронів-камікадзе у декількох регіонах.
Так, рух ударних БпЛА зафіксовано:
- в північній частині Полтавської області, курс південно-західний;
- в Глухівському районі Сумської області, курс західний;
- в Лубенському районі Полтавської області, курс південно-західний.
Нагадаємо, що ввечері 31 грудня російські загарбники вдарили "шахедами" по Хмельницькій області. Внаслідок ворожої атаки поранення отримала неповнолітня дитина.
Крім того, в новорічну ніч 2024 року російські окупанти застосували рекордну кількість "шахедів" для того, аби атакувати Україну. Проте нашим захисникам вдалося знищити 87 ворожих безпілотників з 90.
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