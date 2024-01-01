По всій Україні оголошено повітряну тривогу — ракетна загроза

Винищувач МіГ-31К. Фото: росЗМІ

В Україні оголошено повітряну тривогу по всіх областях. З російського аеродрому злетіли ракетоносії МіГ-31К.

Про це повідомляють Повітряні Сили.

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За даними Повітряних Сил, зафіксовано зліт кількох МіГ-31К з аеродрому Моздок, що на Північному Кавказі.

Скриншот допису Повітряних Сил

Водночас там попереджають про рух ворожих дронів-камікадзе у декількох регіонах.

Так, рух ударних БпЛА зафіксовано:

в північній частині Полтавської області, курс південно-західний;

в Глухівському районі Сумської області, курс західний;

в Лубенському районі Полтавської області, курс південно-західний.

Скриншот допису Повітряних Сил

Нагадаємо, що ввечері 31 грудня російські загарбники вдарили "шахедами" по Хмельницькій області. Внаслідок ворожої атаки поранення отримала неповнолітня дитина.

Крім того, в новорічну ніч 2024 року російські окупанти застосували рекордну кількість "шахедів" для того, аби атакувати Україну. Проте нашим захисникам вдалося знищити 87 ворожих безпілотників з 90.