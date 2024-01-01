Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow По всій Україні оголошено повітряну тривогу — ракетна загроза arrow

По всій Україні оголошено повітряну тривогу — ракетна загроза

1 січня 2024 14:59
оновлено: 15:08
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
По всій Україні оголошено повітряну тривогу — ракетна загроза
Винищувач МіГ-31К. Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні оголошено повітряну тривогу по всіх областях. З російського аеродрому злетіли ракетоносії МіГ-31К.

Про це повідомляють Повітряні Сили.

Читайте також:

Повітряна тривога в Україні 1 січня

За даними Повітряних Сил, зафіксовано зліт кількох МіГ-31К з аеродрому Моздок, що на Північному Кавказі.

null
Скриншот допису Повітряних Сил

Водночас там попереджають про рух ворожих дронів-камікадзе у декількох регіонах.

Так, рух ударних БпЛА зафіксовано:

  • в північній частині Полтавської області, курс південно-західний;
  • в Глухівському районі Сумської області, курс західний;
  • в Лубенському районі Полтавської області, курс південно-західний.
null
Скриншот допису Повітряних Сил

Нагадаємо, що ввечері 31 грудня російські загарбники вдарили "шахедами" по Хмельницькій області. Внаслідок ворожої атаки поранення отримала неповнолітня дитина.

Крім того, в новорічну ніч 2024 року російські окупанти застосували рекордну кількість "шахедів" для того, аби атакувати Україну. Проте нашим захисникам вдалося знищити 87 ворожих безпілотників з 90. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

19 грудня 2023

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

Актуальне по темі