Повітряна тривога оголошена в Україні вдень 1 січня

По всей Украине объявлена воздушная тревога — ракетная угроза
В Украине объявлена воздушная тревога по всем областям. С российского аэродрома взлетели ракетоносители МиГ-31К.
Об этом сообщают Воздушные Силы.
Воздушная тревога в Украине 1 января
По данным Воздушных Сил, зафиксирован взлет нескольких МиГ-31К с аэродрома Моздок на Северном Кавказе.
В то же время там предупреждают о движении вражеских дронов-камикадзе в нескольких регионах.
Так, движение ударных БпЛА зафиксировано:
- в северной части Полтавской области, курс юго-западный;
- в Глуховском районе Сумской области, курс западный;
- в Лубенском районе Полтавской области, курс юго-западный.
Напомним, что вечером 31 декабря российские захватчики ударили "шахедами" по Хмельницкой области. В результате вражеской атаки ранения получил несовершеннолетний ребенок.
Кроме того, в новогоднюю ночь 2024 года российские кафиры применили рекордное количество "шахедов" для того, чтобы атаковать Украину. Однако нашим защитникам удалось уничтожить 87 вражеских беспилотников из 90-ти.
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