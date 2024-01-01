Повітряна тривога оголошена в Україні вдень 1 січня

Истребитель МиГ-31К. Фото: росСМИ

В Украине объявлена воздушная тревога по всем областям. С российского аэродрома взлетели ракетоносители МиГ-31К.

Об этом сообщают Воздушные Силы.

Читайте также:

Воздушная тревога в Украине 1 января

По данным Воздушных Сил, зафиксирован взлет нескольких МиГ-31К с аэродрома Моздок на Северном Кавказе.

Скриншот поста Воздушных Сил

В то же время там предупреждают о движении вражеских дронов-камикадзе в нескольких регионах.

Так, движение ударных БпЛА зафиксировано:

в северной части Полтавской области, курс юго-западный;

в Глуховском районе Сумской области, курс западный;

в Лубенском районе Полтавской области, курс юго-западный.

Скриншот поста Воздушных Сил

Напомним, что вечером 31 декабря российские захватчики ударили "шахедами" по Хмельницкой области. В результате вражеской атаки ранения получил несовершеннолетний ребенок.

Кроме того, в новогоднюю ночь 2024 года российские кафиры применили рекордное количество "шахедов" для того, чтобы атаковать Украину. Однако нашим защитникам удалось уничтожить 87 вражеских беспилотников из 90-ти.