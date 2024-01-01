Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow По всей Украине объявлена воздушная тревога — ракетная угроза arrow

По всей Украине объявлена воздушная тревога — ракетная угроза

1 января 2024 14:59
обновлено: 15:08
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Повітряна тривога оголошена в Україні вдень 1 січня
Истребитель МиГ-31К. Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине объявлена воздушная тревога по всем областям. С российского аэродрома взлетели ракетоносители МиГ-31К.

Об этом сообщают Воздушные Силы

Читайте также:

Воздушная тревога в Украине 1 января

По данным Воздушных Сил, зафиксирован взлет нескольких МиГ-31К с аэродрома Моздок на Северном Кавказе.

null
Скриншот поста Воздушных Сил

В то же время там предупреждают о движении вражеских дронов-камикадзе в нескольких регионах.

Так, движение ударных БпЛА зафиксировано:

  • в северной части Полтавской области, курс юго-западный;
  • в Глуховском районе Сумской области, курс западный;
  • в Лубенском районе Полтавской области, курс юго-западный.
null
Скриншот поста Воздушных Сил

Напомним, что вечером 31 декабря российские захватчики ударили "шахедами" по Хмельницкой области. В результате вражеской атаки ранения получил несовершеннолетний ребенок.

Кроме того, в новогоднюю ночь 2024 года российские кафиры применили рекордное количество "шахедов" для того, чтобы атаковать Украину. Однако нашим защитникам удалось уничтожить 87 вражеских беспилотников из 90-ти.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

19 декабря 2023

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Актуальное по теме