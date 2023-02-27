Відбудова "Мрії": конструктори "Антонова" розповіли, яким буде новий літак

"Поб'є рекорди": конструктори "Антонова" розповіли, якою буде нова "Мрія"
Авіаконструктори Державного підприємства "Антонов" уже працюють над створенням нового літака "Мрія". А наразі триває демонтаж фюзеляжу зруйнованого літака.
Про це розповів генеральний конструктор ДП "Антонов" Владислав Власик у сюжеті ТСН.
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Робота над новою "Мрією"
За його словами, наразі фахівці шукають уцілілі деталі та елементи конструкції, щоби використати їх у новому літаку.
Новий Ан-225, який буде створено на базі недобудованого брата-близнюка "Мрії", зовні майже не відрізнятиметься від зруйнованої "Мрії", кажуть конструктори, а от усередині це буде геть новий літак із найсучаснішим обладнанням.
Нова "Мрія" буде ще потужнішою, легшою за попередню мінімум на 10 тонн, а це означає, що судно братиме на борт іще більше вантажу і летітиме ще довше і ще далі.
"Наразі йде стадія проєктування, наразі вже сформували попередній технічний вигляд оновленого літака. Ми розуміємо, що літак Ан-225 повинен бути модернізований, тобто відновлювати його в такому стані, в якому він був, це недоцільно і недоречно", – зазначив Власик.
Відбудувати Ан-225 коштуватиме дуже дорого, але гроші вже готові давати міжнародні донори.
"Відбудова "Мрії" це і є відбудова країни. Щойно "Мрію" буде відбудовано ми можемо сказати, що українська авіаційна промисловість та й взагалі потужність України – відбудовані. Ось вона "Мрія" – ось вона відбудована знову", – додає генеральний конструктор ДП "Антонов".
Нагадаємо, у листопаді минулого року генеральний директор ДП "Антонов" Євген Гаврилов заявив, що Україна почала будівництво нового літака Ан-225 "Мрія". Його будують замість того, що був знищений російськими окупантами під час бойових дій у Гостомелі.