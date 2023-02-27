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"Побьет рекорды": конструкторы "Антонова" рассказали, какой будет новая "Мрия"

27 февраля 2023 14:58
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Восстановление "Мечты": конструкторы "Антонова" рассказали, каким будет новый самолет
Российские оккупанты уничтожили самолет "Мрия" 27 февраля 2022 года
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Авиаконструкторы Государственного предприятия "Антонов" уже работают над созданием нового самолета "Мрия". В настоящее время продолжается демонтаж фюзеляжа разрушенного самолета.

Об этом рассказал генеральный конструктор ГП "Антонов" Владислав Власик в сюжете ТСН.

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По его словам, специалисты ищут уцелевшие детали и элементы конструкции, чтобы использовать их в новом самолете.

Новый Ан-225, который будет создан на базе недостроенного брата-близнеца "Мрии", внешне почти не будет отличаться от разрушенной "Мрии", говорят конструкторы, а вот внутри это будет новый самолет с самым современным оборудованием.

Новая "Мрия" будет еще мощнее, легче предыдущего минимум на 10 тонн, а это значит, что судно будет брать на борт еще больше груза и лететь еще дольше и дальше.

"Сейчас идет стадия проектирования, уже сформировали предварительный технический вид обновленного самолета. Мы понимаем, что самолет Ан-225 должен быть модернизирован, то есть восстанавливать его в таком состоянии, в котором он был, это нецелесообразно и неуместно", — отметил Власик.

Отстроить Ан-225 обойдется очень дорого, но деньги уже готовы давать международные доноры.

"Восстановление "Мрии" это и есть восстановление страны. Как только "Мрия" будет отстроена мы можем сказать, что украинская авиационная промышленность и вообще мощность Украины — отстроены. Вот она "Мрия" — вот она отстроена снова", — добавляет генеральный конструктор ГП "Антонов".

Напомним, в ноябре прошлого года генеральный директор ГП "Антонов" Евгений Гаврилов заявил, что Украина начала строительство нового самолета Ан-225 "Мрия". Его строят вместо того, что был уничтожен русскими оккупантами во время боевых действий в Гостомеле.

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