Правоохоронці розслідують інцидент із побиттям 12-річної дівчинки підлітками в Білій Церкві

Побиття 12-річної дівчинки на Київщині — справу розслідує поліція
У Білій Церкві група підлітків побила 12-річну дівчинку. Правоохоронці розпочали досудове розслідування цього інциденту.
Про це в понеділок, 20 січня, повідомили в Офісі Генерального прокурора.
Що відомо про побиття дитини
Інцидент стався 16 січня. Як повідомили в ГУНП в Київській області, про побиття дівчинки правоохоронцям повідомила мати потерпілої. Поліцейські з'ясували, що тілесних ушкоджень дитині завдали троє підлітків: її ровесниця, 15-річний і 16-річний хлопці, та виявили в мережі відео з побиттям.
За фактом побиття малолітньої дитини (частина перша статті 125 Кримінального кодексу України) 19 січня розпочали досудове розслідування. Діям кожного з неповнолітніх, які фігурують на відео, нададуть правову оцінку.
"Наразі у кримінальному провадженні тривають слідчі дії з метою встановлення всіх обставин події та притягнення винних до відповідальності", — йдеться в повідомленні Офісу Генпрокурора.
Станом на вечір 20 січня, за даними Офісу Генпрокурора, правоохоронці здійснюють досудове розслідування за фактом катування (частина перша статті 127 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у Рівненській області вчитель одного з ліцеїв побив восьмикласника. Поліція розпочала за цим фактом кримінальне провадження.
Також ми повідомляли, що у грудні 2024 року двоє підлітків побили студента в гуртожитку Чернівецького фахового навчального закладу. У момент скоєння порушення неповнолітні були п'яними.
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