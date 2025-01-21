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Побиття 12-річної дівчинки на Київщині — справу розслідує поліція

21 січня 2025 05:00
Чекарьова Марія - редактор
Правоохоронці розслідують інцидент із побиттям 12-річної дівчинки підлітками в Білій Церкві
Дівчинка, яку побили підлітки, закриває обличчя руками. Скриншот відео
Чекарьова Марія - редактор

У Білій Церкві група підлітків побила 12-річну дівчинку. Правоохоронці розпочали досудове розслідування цього інциденту.

Про це в понеділок, 20 січня, повідомили в Офісі Генерального прокурора.

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Скриншот повідомлення Офісу Генерального прокурора

Що відомо про побиття дитини

Інцидент стався 16 січня. Як повідомили в ГУНП в Київській області, про побиття дівчинки правоохоронцям повідомила мати потерпілої. Поліцейські з'ясували, що тілесних ушкоджень дитині завдали троє підлітків: її ровесниця, 15-річний і 16-річний хлопці, та виявили в мережі відео з побиттям.

За фактом побиття малолітньої дитини (частина перша статті 125 Кримінального кодексу України) 19 січня розпочали досудове розслідування. Діям кожного з неповнолітніх, які фігурують на відео, нададуть правову оцінку.

"Наразі у кримінальному провадженні тривають слідчі дії з метою встановлення всіх обставин події та притягнення винних до відповідальності", — йдеться в повідомленні Офісу Генпрокурора.

Станом на вечір 20 січня, за даними Офісу Генпрокурора, правоохоронці здійснюють досудове розслідування за фактом катування (частина перша статті 127 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Рівненській області вчитель одного з ліцеїв побив восьмикласника. Поліція розпочала за цим фактом кримінальне провадження.

Також ми повідомляли, що у грудні 2024 року двоє підлітків побили студента в гуртожитку Чернівецького фахового навчального закладу. У момент скоєння порушення неповнолітні були п'яними.

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