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Избиение 12-летней девочки на Киевщине — дело расследует полиция

21 января 2025 05:00
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Правоохранители расследуют инцидент с избиением 12-летней девочки подростками в Белой Церкви
Девочка, которую избили подростки, закрывает лицо руками. Скриншот видео
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

В Белой Церкви группа подростков избила 12-летнюю девочку. Правоохранители начали досудебное расследование этого инцидента.

Об этом в понедельник, 20 января, сообщили в Офисе Генерального прокурора.

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Скриншот сообщения Офиса Генерального прокурора

Что известно об избиении ребенка

Инцидент произошел 16 января. Как сообщили в ГУНП в Киевской области, об избиении девочки правоохранителям сообщила мать потерпевшей. Полицейские выяснили, что телесные повреждения ребенку нанесли трое подростков: ее ровесница, 15-летний и 16-летний парни, и обнаружили в сети видео с избиением.

По факту избиения малолетнего ребенка (часть первая статьи 125 Уголовного кодекса Украины) 19 января начали досудебное расследование. Действиям каждого из несовершеннолетних, которые фигурируют на видео, предоставят правовую оценку.

"Сейчас в уголовном производстве продолжаются следственные действия с целью установления всех обстоятельств происшествия и привлечения виновных к ответственности", — говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

По состоянию на вечер 20 января, по данным Офиса Генпрокурора, правоохранители осуществляют досудебное расследование по факту пыток (часть первая статьи 127 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Ровенской области учитель одного из лицеев избил восьмиклассника. Полиция начала по данному факту уголовное производство.

Также мы сообщали, что в декабре 2024 года двое подростков избили студента в общежитии Черновицкого профессионального учебного заведения. В момент совершения нарушения несовершеннолетние были пьяными.

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08:02 ТЦК наложил штраф на мужчину из-за неявки — на чьей стороне суд

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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