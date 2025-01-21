Правоохранители расследуют инцидент с избиением 12-летней девочки подростками в Белой Церкви

Девочка, которую избили подростки, закрывает лицо руками. Скриншот видео

В Белой Церкви группа подростков избила 12-летнюю девочку. Правоохранители начали досудебное расследование этого инцидента.

Об этом в понедельник, 20 января, сообщили в Офисе Генерального прокурора.

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Скриншот сообщения Офиса Генерального прокурора

Что известно об избиении ребенка

Инцидент произошел 16 января. Как сообщили в ГУНП в Киевской области, об избиении девочки правоохранителям сообщила мать потерпевшей. Полицейские выяснили, что телесные повреждения ребенку нанесли трое подростков: ее ровесница, 15-летний и 16-летний парни, и обнаружили в сети видео с избиением.

По факту избиения малолетнего ребенка (часть первая статьи 125 Уголовного кодекса Украины) 19 января начали досудебное расследование. Действиям каждого из несовершеннолетних, которые фигурируют на видео, предоставят правовую оценку.

"Сейчас в уголовном производстве продолжаются следственные действия с целью установления всех обстоятельств происшествия и привлечения виновных к ответственности", — говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

По состоянию на вечер 20 января, по данным Офиса Генпрокурора, правоохранители осуществляют досудебное расследование по факту пыток (часть первая статьи 127 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Ровенской области учитель одного из лицеев избил восьмиклассника. Полиция начала по данному факту уголовное производство.

Также мы сообщали, что в декабре 2024 года двое подростков избили студента в общежитии Черновицкого профессионального учебного заведения. В момент совершения нарушения несовершеннолетние были пьяными.