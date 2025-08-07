У Києві судитимуть двох чоловіків за жорстоке побиття чоловіка

Молоток судді. Фото: Freepik

У Києві перед судом постануть двоє чоловіків, яких обвинувачують у жорстокому побитті 42-річного перехожого та залишенні його без свідомості у під'їзді багатоповерхівки. Слідчі вже завершили досудове розслідування та передали обвинувальний акт до суду. Найсуворіше покарання, передбачене Кримінальним кодексом у цій справі, становить до восьми років ув’язнення.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП Києва.

Запросили на застілля, жорстоко побили і залишили без свідомості

Інцидент стався у квітні цього року в Подільському районі. Поліцейські отримали повідомлення про чоловіка з пораненнями, якого виявили у ліфті житлового будинку на вулиці Порика.

На місце негайно виїхали слідчі, патрульні та медики. Після встановлення обставин з’ясувалося, що напередодні двоє товаришів вживали алкоголь поблизу будинку. До них приєднався перехожий, якого чоловіки запросили до себе додому продовжити застілля.

Під'їзд, де трапився інцидент. Фото: Нацполіція України

Наступного ранку в коридорі між одним із господарів та гостем стався конфлікт, під час якого 39-річний нападник кілька разів вдарив потерпілого по голові. Той зазнав тяжких тілесних ушкоджень, зокрема, закритої черепно-мозкової травми та перелому скроневої кістки.

Інший чоловік, 40-річний власник квартири, почувши сварку, вийшов у коридор, але замість допомоги долучився до переміщення пораненого до ліфтового холу, де того і залишили без свідомості.

Поліція швидко затримала обох фігурантів. Нападнику висунули підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) та ч. 1 ст. 135 (залишення в небезпеці) КК України. Його товаришу інкримінують злочин за ч. 1 ст. 135 КК України. Зібрані докази дозволили скерувати справу до суду, де обвинуваченим загрожує до восьми років позбавлення волі.

