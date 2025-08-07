В Киеве будут судить двух мужчин за жестокое избиение мужчины

Молоток судьи. Фото: Freepik

В Киеве перед судом предстанут двое мужчин, которых обвиняют в жестоком избиении 42-летнего прохожего и оставлении его без сознания в подъезде многоэтажки. Следователи уже завершили досудебное расследование и передали обвинительный акт в суд. Самое суровое наказание, предусмотренное Уголовным кодексом по этому делу, составляет до восьми лет заключения.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Киева.

Пригласили на застолье, жестоко избили и оставили без сознания

Инцидент произошел в апреле этого года в Подольском районе. Полицейские получили сообщение о мужчине с ранениями, которого обнаружили в лифте жилого дома на улице Порика.

На место немедленно выехали следователи, патрульные и медики. После установления обстоятельств выяснилось, что накануне двое товарищей употребляли алкоголь вблизи дома. К ним присоединился прохожий, которого мужчины пригласили к себе домой продолжить застолье.

Подъезд, где случился инцидент. Фото: Нацполиция Украины

На следующее утро в коридоре между одним из хозяев и гостем произошел конфликт, во время которого 39-летний нападавший несколько раз ударил потерпевшего по голове. Тот получил тяжкие телесные повреждения, в частности, закрытую черепно-мозговую травму и перелом височной кости.

Другой мужчина, 40-летний владелец квартиры, услышав ссору, вышел в коридор, но вместо помощи присоединился к перемещению раненого в лифтовой холл, где того и оставили без сознания.

Полиция быстро задержала обоих фигурантов. Нападающему предъявили подозрение по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч. 1 ст. 135 (оставление в опасности) УК Украины. Его товарищу инкриминируют преступление по ч. 1 ст. 135 УК Украины. Собранные доказательства позволили направить дело в суд, где обвиняемым грозит до восьми лет лишения свободы.

