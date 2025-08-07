Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Избил и оставил в подъезде — в Киеве будут судить нападавших

Избил и оставил в подъезде — в Киеве будут судить нападавших

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 09:20
В Киеве будут судить двух мужчин за жестокое избиение мужчины
Молоток судьи. Фото: Freepik

В Киеве перед судом предстанут двое мужчин, которых обвиняют в жестоком избиении 42-летнего прохожего и оставлении его без сознания в подъезде многоэтажки. Следователи уже завершили досудебное расследование и передали обвинительный акт в суд. Самое суровое наказание, предусмотренное Уголовным кодексом по этому делу, составляет до восьми лет заключения.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Киева.

Реклама
Читайте также:

Пригласили на застолье, жестоко избили и оставили без сознания

Инцидент произошел в апреле этого года в Подольском районе. Полицейские получили сообщение о мужчине с ранениями, которого обнаружили в лифте жилого дома на улице Порика.

На место немедленно выехали следователи, патрульные и медики. После установления обстоятельств выяснилось, что накануне двое товарищей употребляли алкоголь вблизи дома. К ним присоединился прохожий, которого мужчины пригласили к себе домой продолжить застолье.

null
Подъезд, где случился инцидент. Фото: Нацполиция Украины

На следующее утро в коридоре между одним из хозяев и гостем произошел конфликт, во время которого 39-летний нападавший несколько раз ударил потерпевшего по голове. Тот получил тяжкие телесные повреждения, в частности, закрытую черепно-мозговую травму и перелом височной кости.

Другой мужчина, 40-летний владелец квартиры, услышав ссору, вышел в коридор, но вместо помощи присоединился к перемещению раненого в лифтовой холл, где того и оставили без сознания.

Полиция быстро задержала обоих фигурантов. Нападающему предъявили подозрение по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч. 1 ст. 135 (оставление в опасности) УК Украины. Его товарищу инкриминируют преступление по ч. 1 ст. 135 УК Украины. Собранные доказательства позволили направить дело в суд, где обвиняемым грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, на Прикарпатье судили мужчину и его сына за нападение на работника ТЦК.

А в Полтаве недавно объявили приговор преподавателю лицея, который одобрительно высказывался о нападении России на Украину.

Киев суд нападение избиение судебные решения
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации