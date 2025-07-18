На Київщині працівник ТЦК вбив мобілізованого

Співробітники ТЦК та цивільні. Ілюстративне фото: Одеський обласний ТЦК

На Київщині співробітник ТЦК жорстоко побив мобілізованого. Внаслідок завданих травм чоловік помер.

Про це йдеться у матеріалах справи.

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Як зазначається у матеріалах справи, цивільного чоловіка затримали за порушення правил військового обліку. ВЛК визнала його придатним до служби й направила до військової частини. Однак там мобілізованого відмовилися приймати через проблеми з алкоголем та травмою стегна.

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Після цього чоловіка направили до навчального центру, але і там його не прийняли, бо виявили варикозне розширення вен.

Відтак, мобілізованого разом з іншими чоловіками вирішили повернути назад до збірного пункту. Дорогою він випив і почав галасувати в автобусі. Працівник ТЦК почав бити чоловіка в обличчя та тулуб, вхопив за голову і вдарив об підлогу.

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Мобілізований намагався піднятися, але військовий наступив йому підошвою на груди.

Як зазначають у суді, коли автобус приїхав до Київського міського збірного пункту, працівник ТЦК витягнув чоловіка з автобуса за ноги та залишив лежати на плацу — там і констатували його смерть.

Суд обрав військовослужбовцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на гауптвахті строком на два місяці, однак підозрюваний подав на апеляцію. Апеляційний суд залишив рішення суду першої інстанції без змін. А через кілька днів Печерський райсуд столиці продовжив строк дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою до 11 серпня 2025 року.

Нагадаємо, що нещодавно у Чернігові чоловік наїхав на ногу військовослужбовцю Територіального центру комплектування.

А раніше у Карлівському районі Полтавської області жінка напала на військовослужбовця ТЦК.