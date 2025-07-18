На Киевщине работник ТЦК убил мобилизованного

Избил работник ТЦК — в Киевской области погиб мобилизованный
На Киевщине сотрудник ТЦК жестоко избил мобилизованного. В результате нанесенных травм мужчина скончался.
Об этом говорится в материалах дела.
В Киевской области работник ТЦК убил мобилизованного — детали
Как отмечается в материалах дела, гражданского мужчину задержали за нарушение правил воинского учета. ВВК признала его годным к службе и направила в воинскую часть. Однако там мобилизованного отказались принимать из-за проблем с алкоголем и травмы бедра
После этого мужчину направили в учебный центр, но и там его не приняли, потому что обнаружили варикозное расширение вен.
Следовательно, мобилизованного вместе с другими мужчинами решили вернуть обратно в сборный пункт. По дороге он выпил и начал шуметь в автобусе. Работник ТЦК начал бить мужчину в лицо и туловище, схватил за голову и ударил об пол.
Мобилизованный пытался подняться, но военный наступил ему подошвой на грудь.
Как отмечают в суде, когда автобус приехал в Киевский городской сборный пункт, работник ТЦК вытащил мужчину из автобуса за ноги и оставил лежать на плацу — там и констатировали его смерть.
Суд избрал военнослужащему меру пресечения в виде содержания под стражей на гауптвахте сроком на 2 месяца, однако подозреваемый подал на апелляцию. Апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменений. А несколько дней Печерский райсуд столицы продлил срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 11 августа 2025 года.
Напомним, что недавно в Чернигове мужчина наехал на ногу военнослужащему Территориального центра комплектования.
А ранее в Карловском районе Полтавской области женщина напала на военнослужащего ТЦК.
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