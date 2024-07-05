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Поблизу Києва прогуркотів сильний вибух — деталі від КМВА

5 липня 2024 02:01
оновлено: 02:16
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Інна Буряк
редактор
Вибухи в Києві вночі 5 липня — подробиці КМВА
Вибух у Києві вночі. Ілюстративне фото: REUTERS/Gleb Garanich
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи біля Києва зараз 5 липня пролунали близько 02:00. Таким чином протиповітряна оборона прицільно полює на ударні безпілотники, маючи успіх. Наразі повітряна тривога продовжується в Київській, Черкаській, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській та інших областях через аналогічну причину.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація у Telegram.

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Вибухи в Києві 5 липня

"Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО", — зазначили в КМВА.

У відомстві також закликали перебувати в укриттях до відбою загрози.

Наслідки нічної атаки на Київ 5 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу КМВА

Своєю чергою Повітряні сили попереджали про ударні безпілотники на півночі Київської області, які рухались у південному-південно-західному напрямку. Також велика кількість "шахедів" спостерігається і в інших областях:

  • з Черкаської — курс на Вінницьку;
  • з Херсонської — курс на Дніпропетровську;
  • через Миколаївську — у північно-західному напрямку;
  • з Кіровоградської — у напрямку Черкаської;
  • рух через Одеську — із півночі на південь;
  • з акваторії Чорного моря — у напрямку Одеської.
Наслідки атаки на Київ 5 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі значну частину областей України досі тримає в залізних обіймах повітряна тривога. Мапа "почервоніла" через туризм ворожих безпілотників над регіонами.

Вибухи в Києві 5 липня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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