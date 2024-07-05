Вибухи в Києві вночі 5 липня — подробиці КМВА

Поблизу Києва прогуркотів сильний вибух — деталі від КМВА
Вибухи біля Києва зараз 5 липня пролунали близько 02:00. Таким чином протиповітряна оборона прицільно полює на ударні безпілотники, маючи успіх. Наразі повітряна тривога продовжується в Київській, Черкаській, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській та інших областях через аналогічну причину.
Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація у Telegram.
Вибухи в Києві 5 липня
"Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО", — зазначили в КМВА.
У відомстві також закликали перебувати в укриттях до відбою загрози.
Своєю чергою Повітряні сили попереджали про ударні безпілотники на півночі Київської області, які рухались у південному-південно-західному напрямку. Також велика кількість "шахедів" спостерігається і в інших областях:
- з Черкаської — курс на Вінницьку;
- з Херсонської — курс на Дніпропетровську;
- через Миколаївську — у північно-західному напрямку;
- з Кіровоградської — у напрямку Черкаської;
- рух через Одеську — із півночі на південь;
- з акваторії Чорного моря — у напрямку Одеської.
Наразі значну частину областей України досі тримає в залізних обіймах повітряна тривога. Мапа "почервоніла" через туризм ворожих безпілотників над регіонами.
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