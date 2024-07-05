Вибухи в Києві вночі 5 липня — подробиці КМВА

Вибух у Києві вночі. Ілюстративне фото: REUTERS/Gleb Garanich

Вибухи біля Києва зараз 5 липня пролунали близько 02:00. Таким чином протиповітряна оборона прицільно полює на ударні безпілотники, маючи успіх. Наразі повітряна тривога продовжується в Київській, Черкаській, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській та інших областях через аналогічну причину.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація у Telegram.

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"Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО", — зазначили в КМВА.

У відомстві також закликали перебувати в укриттях до відбою загрози.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу КМВА

Своєю чергою Повітряні сили попереджали про ударні безпілотники на півночі Київської області, які рухались у південному-південно-західному напрямку. Також велика кількість "шахедів" спостерігається і в інших областях:

з Черкаської — курс на Вінницьку;

з Херсонської — курс на Дніпропетровську;

через Миколаївську — у північно-західному напрямку;

з Кіровоградської — у напрямку Черкаської;

рух через Одеську — із півночі на південь;

з акваторії Чорного моря — у напрямку Одеської.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі значну частину областей України досі тримає в залізних обіймах повітряна тривога. Мапа "почервоніла" через туризм ворожих безпілотників над регіонами.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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