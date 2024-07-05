Взрывы в Киеве ночью 5 июля.

Взрыв в Киеве ночью. Иллюстративное фото: REUTERS/Gleb Garanich

Взрывы возле Киева сейчас 5 июля прогремели около 02:00. Таким образом, противовоздушная оборона прицельно охотится на ударные беспилотники, преуспевая. В настоящее время воздушная тревога продолжается в Киевской, Черкасской, Винницкой, Николаевской, Херсонской и других областях по аналогичной причине.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в Telegram.

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"Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО" , - отметили в КМВА.

В ведомстве также призвали находиться в укрытиях к отбою угрозы.

Скриншот сообщения из Telegram-канала КМВА

В свою очередь Воздушные силы предупреждали о ударных беспилотниках на севере Киевской области, которые двигались в юго-западном направлении. Также большое количество "шахедов" наблюдается и в других областях:

с Черкасской - курс на Винницкую;

с Херсонской - курс на Днепропетровске;

через Николаевскую - в северо-западном направлении;

из Кировоградской - в направлении Черкасской;

движение через Одесскую - с севера на юг;

из акватории Черного моря - в направлении Одесской.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В настоящее время значительная часть областей Украины до сих пор держит в железных объятиях воздушная тревога. Карта "покраснела" из-за туризма вражеских беспилотников над регионами.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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