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Вблизи Киева прогремел сильный взрыв — детали от КГВА

5 июля 2024 02:01
обновлено: 02:16
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Киеве ночью 5 июля.
Взрыв в Киеве ночью. Иллюстративное фото: REUTERS/Gleb Garanich
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы возле Киева сейчас 5 июля прогремели около 02:00. Таким образом, противовоздушная оборона прицельно охотится на ударные беспилотники, преуспевая. В настоящее время воздушная тревога продолжается в Киевской, Черкасской, Винницкой, Николаевской, Херсонской и других областях по аналогичной причине.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в Telegram.

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Взрывы в Киеве 5 июля

"Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО" , - отметили в КМВА.

В ведомстве также призвали находиться в укрытиях к отбою угрозы.

Последствия ночной атаки на Киев 5 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала КМВА

В свою очередь Воздушные силы предупреждали о ударных беспилотниках на севере Киевской области, которые двигались в юго-западном направлении. Также большое количество "шахедов" наблюдается и в других областях:

  • с Черкасской - курс на Винницкую;
  • с Херсонской - курс на Днепропетровске;
  • через Николаевскую - в северо-западном направлении;
  • из Кировоградской - в направлении Черкасской;
  • движение через Одесскую - с севера на юг;
  • из акватории Черного моря - в направлении Одесской.
Последствия атаки на Киев 5 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В настоящее время значительная часть областей Украины до сих пор держит в железных объятиях воздушная тревога. Карта "покраснела" из-за туризма вражеских беспилотников над регионами.

Взрывы в Киеве 5 июля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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