Взрывы в Киеве ночью 5 июля.

Вблизи Киева прогремел сильный взрыв — детали от КГВА
Взрывы возле Киева сейчас 5 июля прогремели около 02:00. Таким образом, противовоздушная оборона прицельно охотится на ударные беспилотники, преуспевая. В настоящее время воздушная тревога продолжается в Киевской, Черкасской, Винницкой, Николаевской, Херсонской и других областях по аналогичной причине.
Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в Telegram.
Взрывы в Киеве 5 июля
"Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО" , - отметили в КМВА.
В ведомстве также призвали находиться в укрытиях к отбою угрозы.
В свою очередь Воздушные силы предупреждали о ударных беспилотниках на севере Киевской области, которые двигались в юго-западном направлении. Также большое количество "шахедов" наблюдается и в других областях:
- с Черкасской - курс на Винницкую;
- с Херсонской - курс на Днепропетровске;
- через Николаевскую - в северо-западном направлении;
- из Кировоградской - в направлении Черкасской;
- движение через Одесскую - с севера на юг;
- из акватории Черного моря - в направлении Одесской.
В настоящее время значительная часть областей Украины до сих пор держит в железных объятиях воздушная тревога. Карта "покраснела" из-за туризма вражеских беспилотников над регионами.
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