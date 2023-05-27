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Подарунки Києву: що столиця України отримала від світу

27 травня 2023 08:10
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
День Києва 2023: які подарунки отримала столиця від світу
Майдан Незалежності. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Під час повномасштабної війни десятки європейських країн почали допомагати Україні у боротьбі з Росією. І це не лише підтримка санкціями, зброєю чи коштами, а й подарунки для міст, аби підтримати населення.  

Які подарунки від світу отримував Київ — у підбірці Новини.LIVE. 

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Тюльпани 

Цьогоріч на Майдані Незалежності квітнули п’ять сортів тюльпанів — червоні, зірчасті, жовті, фіолетові та рожеві. Всі вони – подарунок Нідерландів. Цей проект розпочався ще у 2020 році і продовжується досі. 

Хрещатик
Тюльпани на вулиці Хрещатик. Фото: Новини.LIVE

"Ми будемо продовжувати цю традицію і в наступному році. Будемо дивувати новими локаціями і новим асортиментом. Це наш вклад у підтримку України", — розповів почесний консул України у місті Амстердам Еміль де Севрен Жакет під час цьогорічного візиту у Київ. 

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Рожеві тюльпани. Фото: Новини.LIVE
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Білі та червоні тюльпани. Фото: Новини.LIVE

Опалювальний сезон 

У жовтні 2022 від США Київ у подарунок отримав 11 км труб, що дозволило відновити  теплопостачання для понад 20 тис жителів у чотирьох районах міста: Подільському, Шевченківському, Оболонському та Святошинському.

Ремонт
Ремонт теплотраси. Фото: КМДА

У лютому 2023 Мер Парижа Анн Ідальго приїхала до Києва та подарувала столиці 10 генераторів, які використовували у пунктах обігріву та закладах освіти. 

Генератори
Франція подарувала Києву генератори. Фото: kyiv.klichko.org

В якості гуманітаріної допомоги від Франції Київ також отримав дві унікальні сонячних електростанції. Обидві використовують у медичних закладах. 

Сонячна батарея
Сонячні батареї для Києва. Фото: КМДА

Творчість 

На Майдані Незалежності відомий британський вуличний художник-анонім Бенксі створив малюнок, на якому зображені діти, що гойдаються на протитанковій конструкції. Це сталося  16 листопада 2022 р.

І це ще раз привернуло увагу всього світу до страшних подій в Україні. Увага і залученість — один із найдорожчих подарунків. 

Бенксі
Малюнок Бенксі на Майдані Незалежності. Фото: Wikipedia

Транспорт 

У грудні 2022 року Берлін передав Києву чотири двоповерхові автобуси. Але вони досі не почали курсувати вулицями столиці. 

Окрім того, німецькі партнери Києва передали місту чотири сучасні міські автобуси Mercedes. 

Автобуси
Міські автобуси Mercedes. Фото: КМДА

Наприкінці квітня 2022 року з Латвії до Києва передали 11 автобусів, а у січні 2023 з Риги приїхали ще 10. 

Додамо, що у Києві 28 травня відзначають День міста. Але подаруки столиця отримує не лише у свята, що ще раз доводить — "Як тебе не любити". 

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