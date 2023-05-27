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Подарки Киеву: что столица Украины получила от мира

27 мая 2023 08:10
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
День Киева 2023: какие подарки получила столица от мира
Майдан независимости. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Во время полномасштабной войны десятки европейских стран стали помогать Украине в борьбе с Россией. И это не только поддержка санкциями, оружием или денежными средствами, но и подарки для городов, чтобы поддержать население.

Какие подарки от мира получал Киев — в подборке Новини.LIVE.

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Тюльпаны

В этом году на Майдане Независимости расцвели пять сортов тюльпанов — красные, звездчатые, желтые, фиолетовые и розовые. Все они — подарок Нидерландов. Этот проект начался еще в 2020 году и продолжается по сей день.

Хрещатик
Тюльпаны на улице Крещатик. Фото: Новини.LIVE

"Мы будем продолжать эту традицию и в следующем году. Будем удивлять новыми локациями и новым ассортиментом. Это наш вклад в поддержку Украины" , — рассказал почетный консул Украины в городе Амстердам Эмиль де Севрен Жакет во время визита в Киев в этом году.

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Розовые тюльпаны. Фото: Новини.LIVE
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Белые и красные тюльпаны. Фото: Новини.LIVE

Отопительный сезон

В октябре 2022 г. от США Киев в подарок получил 11 км труб, что позволило возобновить теплоснабжение для более 20 тыс жителей в четырех районах города: Подольском, Шевченковском, Оболонском и Святошинском.

Ремонт
Ремонт теплотрассы. Фото: КГГА

В феврале 2023 года Мэр Парижа Анн Идальго приехала в Киев и подарила столице 10 генераторов, которые использовали в пунктах обогрева и учебных заведениях.

Генераторы
Франция подарила Киеву генераторы. Фото: kyiv.klichko.org

В качестве гуманитарной помощи от Франции Киев также получил две уникальные солнечные электростанции. Обе используются в медицинских учреждениях.

Солнечная батарея
Солнечные батареи Киев. Фото: КГГА

Творчество

На Майдане Независимости известный британский уличный художник-аноним Бэнкси создал рисунок, на котором изображены качающиеся на противотанковой конструкции дети. Это произошло 16 ноября 2022 г.

И это еще раз привлекло внимание всего мира к страшным событиям в Украине. Внимание и вовлеченность — один из самых дорогих подарков.

Бэнкси
Рисунок Бэнкси на Майдане Независимости. Фото: Wikipedia

Транспорт

В декабре 2022 года Берлин передал Киеву четыре двухэтажных автобуса. Но они до сих пор не начали курсировать по улицам столицы.

Кроме того, немецкие партнеры Киева передали городу четыре современных городских автобуса Mercedes.

Автобусы
Городские автобусы Mercedes. Фото: КГГА

В конце апреля 2022 из Латвии в Киев передали 11 автобусов, а в январе 2023 из Риги приехали еще 10.

Добавим, что в Киеве 28 мая отмечают День города. Но подарки столица получает не только по праздникам, это еще раз доказывает — "Як тебе не любити". 

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