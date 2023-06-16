Подільський міст за шалені гроші: у Києві повідомили про підозру директору КП

Подільський міст у Києві. Фото: Wikimedia Commons

У Києві повідомили про підозру директору столичного КП "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд" за розстрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час будівництва Подільського мостового переходу через Дніпро. Раніше прокурори вже повідомляли цьому директору про підозру в аналогічному злочині.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

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Фінансові зловживання

Відомо, що для того, аби завершити будівництво Подільського мосту, керівники згаданих підприємств, які між собою змовилися, організували "схему", завдяки якій могли витрачати бюджетні кошти, завищуючи обсяги та вартість виконаних робіт.

"Так, у березні 2023 року між комунальним підприємством, генпідрядником та підрядною організацією були підписані чергові акти приймання виконаних будівельних робіт, що стосуються витрат на оренду та експлуатацію спеціальних машин та механізмів. На підставі цих документів на рахунок однієї з підрядних організацій були перераховані кошти у сумі 181 млн гривень", — йдеться у повідомленні.

Своєю чергою, як встановила будівельно-технічна експертиза, завищення вартості оренди цієї техніки становить 104 млн гривень.

Інші "схеми"

Також слідчі довели й інше перерахування цих коштів на рахунки декількох підприємств, які виглядають фіктивно. Їх перерахували під виглядом:

закупівлі взуття,

господарських товарів,

запчастин тощо.

Це було зроблено для того, аби мати готівкові кошти для майбутнього розподілу між зловмисниками.

"У межах слідства проведено 8 обшуків за місцями мешкання осіб, причетних до протиправної схеми. З метою забезпечення відшкодування завданих збитків на рахунки всіх підприємств, задіяних у протиправному механізмі, накладено арешти. У ході подальшого слідства буде надана оцінка іншим учасникам злочину", — додали у пресслужбі прокуратури.

Не перша підозра

Директору КП "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" та керівнику генпідпрядної організації прокуратура раніше повідомлювала про підозру щодо завдання збитків на понад 6 млн грн.

Також прокурори передали до суду обвинувальний акт, який стосується очільника генпідрядної організації, який підозрюється у розтраті на понад 36 млн грн через підвищення цін на виконання робіт.

Нагадаємо, раніше ексдепутатку від проросійської партії "ОПЗЖ" оголосили в розшук. Її підозрюють у недостовірному декларуванні на 4,3 млн грн