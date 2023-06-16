Подольский мост за сумасшедшие деньги: в Киеве сообщили о подозрении директору КП

Подольский мост в Киеве. Фото: Wikimedia Commons

В Киеве сообщили о подозрении директору столичного КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений" при растрате бюджетных средств в особо крупных размерах при строительстве Подольского мостового перехода через Днепр. Ранее прокуроры уже сообщали этому директору о подозрении в аналогичном преступлении.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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Финансовые злоупотребления

Известно, что для того, чтобы завершить строительство Подольского моста, руководители упомянутых сговорившихся предприятий организовали "схему", благодаря которой могли тратить бюджетные средства, завышая объемы и стоимость выполненных работ.

"В марте 2023 года между коммунальным предприятием, генподрядчиком и подрядной организацией были подписаны очередные акты приемки выполненных строительных работ, касающиеся расходов на аренду и эксплуатацию специальных машин и механизмов. На основании этих документов на счет одной из подрядных организаций были перечислены средства в сумме 181 млн гривен", — говорится в сообщении.

В свою очередь, как установила строительно-техническая экспертиза, завышение стоимости аренды этой техники составляет 104 млн гривен.

Другие "схемы"

Также следователи доказали и другое перечисление этих средств на счета нескольких предприятий, которые выглядят фиктивно. Их перечислили под видом:

закупки обуви,

хозяйственных товаров,

запчастей и т.д.

Это было сделано для того, чтобы иметь наличные средства для будущего распределения между злоумышленниками.

"В рамках следствия проведено 8 обысков по местам проживания лиц, причастных к противоправной схеме. С целью обеспечения возмещения нанесенного ущерба на счета всех предприятий, задействованных в противоправном механизме, наложены аресты. В ходе дальнейшего следствия будет дана оценка другим участникам преступления", — добавили в пресс-службе прокуратуры.

Не первое подозрение

Директору КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева" и руководителю генподпрядной организации прокуратура ранее сообщала о подозрении о нанесении ущерба более чем на 6 млн грн.

Также прокуроры передали в суд обвинительный акт, касающийся главы генподрядной организации, подозреваемый в растрате более чем на 36 млн грн из-за повышения цен на выполнение работ.

Напомним, ранее эксдепутата от пророссийской партии "ОПЗЖ" объявили в розыск. Ее подозревают в недостоверном декларировании на 4,3 млн. грн.