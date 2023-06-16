Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Подольский мост за сумасшедшие деньги: в Киеве сообщили о подозрении директору КП arrow

Подольский мост за сумасшедшие деньги: в Киеве сообщили о подозрении директору КП

16 июня 2023 12:42
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Подольский мост за сумасшедшие деньги: в Киеве сообщили о подозрении директору КП
Подольский мост в Киеве. Фото: Wikimedia Commons
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Киеве сообщили о подозрении директору столичного КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений" при растрате бюджетных средств в особо крупных размерах при строительстве Подольского мостового перехода через Днепр. Ранее прокуроры уже сообщали этому директору о подозрении в аналогичном преступлении.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Читайте также:

Финансовые злоупотребления

Известно, что для того, чтобы завершить строительство Подольского моста, руководители упомянутых сговорившихся предприятий организовали "схему", благодаря которой могли тратить бюджетные средства, завышая объемы и стоимость выполненных работ.

"В марте 2023 года между коммунальным предприятием, генподрядчиком и подрядной организацией были подписаны очередные акты приемки выполненных строительных работ, касающиеся расходов на аренду и эксплуатацию специальных машин и механизмов. На основании этих документов на счет одной из подрядных организаций были перечислены средства в сумме 181 млн гривен", — говорится в сообщении.

В свою очередь, как установила строительно-техническая экспертиза, завышение стоимости аренды этой техники составляет 104 млн гривен.

Другие "схемы"

Также следователи доказали и другое перечисление этих средств на счета нескольких предприятий, которые выглядят фиктивно. Их перечислили под видом:

  • закупки обуви,
  • хозяйственных товаров,
  • запчастей и т.д.

Это было сделано для того, чтобы иметь наличные средства для будущего распределения между злоумышленниками.

"В рамках следствия проведено 8 обысков по местам проживания лиц, причастных к противоправной схеме. С целью обеспечения возмещения нанесенного ущерба на счета всех предприятий, задействованных в противоправном механизме, наложены аресты. В ходе дальнейшего следствия будет дана оценка другим участникам преступления", — добавили в пресс-службе прокуратуры.

Не первое подозрение

Директору КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева" и руководителю генподпрядной организации прокуратура ранее сообщала о подозрении о нанесении ущерба более чем на 6 млн грн.

Также прокуроры передали в суд обвинительный акт, касающийся главы генподрядной организации, подозреваемый в растрате более чем на 36 млн грн из-за повышения цен на выполнение работ.

Напомним, ранее эксдепутата от пророссийской партии "ОПЗЖ" объявили в розыск. Ее подозревают в недостоверном декларировании на 4,3 млн. грн.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

09:10 Довбик заменит известного форварда в топ-клубе

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас