Дороги Київщини чистять від снігу та обробляють протиожеледними сумішами

На Київщині продовжують долати наслідки негоди — чистять дороги від снігу та обробляють протиожеледними сумішами. Над цим працює понад 80 одиниць спеціальної техніки.

Про це повідомляє Київська обласна державна адміністрація.

Подолання наслідків негоди

Зазначається, що станом на ранок 5 лютого, над подоланням наслідків негоди працює 84 одиниці техніки. Загалом до робіт залучено 118 працівників.

"За цей час використано 2174 тонни піщано-соляної суміші для протиожеледної обробки дорожнього полотна. На автомобільних дорогах триває чергування інженерно-технічних працівників, механізаторів та водіїв", — йдеться в повідомленні.

Погода на Київщині

Синоптики попереджають мешканців столиці про погіршення погодних умов. Сьогодні на Київщині буде хмарно з проясненнями, очікується невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 5-10°, вдень 1-6° морозу; у Києві вночі 5-7°, вдень 2-4° морозу.

Нагадаємо, 5 лютого синоптики прогнозують морози до -10°C та снігопади, в Україні очікується похолодання.