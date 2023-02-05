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Подолання наслідків негоди: на Київщині чистять дороги від снігу

5 лютого 2023 11:14
vyktoryya-polysan.jpg - Вікторія Полісан
Дороги Київщини чистять від снігу та обробляють протиожеледними сумішами
Дороги Київщини чистять від снігу та обробляють протиожеледними сумішами
vyktoryya-polysan.jpg - Вікторія Полісан

На Київщині продовжують долати наслідки негоди — чистять дороги від снігу та обробляють протиожеледними сумішами. Над цим працює понад 80 одиниць спеціальної техніки.

Про це повідомляє Київська обласна державна адміністрація.

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Подолання наслідків негоди

Зазначається, що станом на ранок 5 лютого, над подоланням наслідків негоди працює 84 одиниці техніки. Загалом до робіт залучено 118 працівників. 

"За цей час використано 2174 тонни піщано-соляної суміші для протиожеледної обробки дорожнього полотна. На автомобільних дорогах триває чергування інженерно-технічних працівників, механізаторів та водіїв", — йдеться в повідомленні. 

Погода на Київщині

Синоптики попереджають мешканців столиці про погіршення погодних умов. Сьогодні на Київщині буде хмарно з проясненнями, очікується невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 5-10°, вдень 1-6° морозу; у Києві вночі 5-7°, вдень 2-4° морозу.

Нагадаємо, 5 лютого синоптики прогнозують морози до -10°C та снігопади, в Україні очікується похолодання.

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