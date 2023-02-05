Дороги Киевщины чистят от снега и обрабатывают противогололедными смесями

В Киевской области продолжают преодолевать последствия непогоды — чистят дороги от снега и обрабатывают противогололедными смесями. Над этим работает более 80 единиц специальной техники.

Об этом сообщает Киевская областная государственная администрация.

Преодоление последствий непогоды

Отмечается, что по состоянию на утро 5 февраля над преодолением последствий непогоды работает 84 единицы техники. Всего к работам привлечены 118 работников.

"За это время использовано 2174 тонны песчано-соляной смеси для противогололедной обработки дорожного полотна. На автомобильных дорогах продолжается дежурство инженерно-технических работников, механизаторов и водителей", — говорится в сообщении.

Погода в Киевской области

Синоптики предупреждают жителей столицы об ухудшении погодных условий. Сегодня в Киевской области будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой снег. На дорогах кое-где гололедица. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура по области ночью -5...-10°С, днем -1...-6°С; в Киеве ночью -5...-7°С, днем -2...-4°С.

Напомним, 5 февраля синоптики прогнозируют морозы до -10°C и снегопады, в Украине ожидается похолодание.