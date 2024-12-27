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Погана видимість — прогноз погоди в Києві на завтра

27 грудня 2024 15:24
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Києві на завтра 28 грудня від Укргідрометцентру
Туман взимку. Фото: УНІАН
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Києві та області завтра, 28 грудня, буде хмарною. Синоптики попереджають про туман.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Завтра істотних опадів не передбачається. Вітер буде північний зі швидкістю 3-8 м/с.

По області місцями туман.

Прогноз погоди в Україні на завтра 28 грудня
Погода в Україні 28 грудня. Фото: Meteoprog

Температура повітря:

  • по області вночі та вдень -2...+3 °C;
  • у Києві вночі близько 0 °C, вдень +1...+3 °C.
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Допис Укргідрометцентру. Фото: скриншот

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, що 28-29 грудня буде без істотних опадів. Однак очікується туман та морози.

А у Львові та області завтра температура повітря вдень підвищиться до +5 °C. Крім того, будуть незначні опади.

погода Київ Укргідрометцентр Київська область прогноз погоди температура повітря

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16:19 Довічні доплати до пенсії — кому з українців призначають

16:00 У СтратКомі показали, як ЗСУ відбили штурм бронетехніки окупантів

15:57 Уряд дозволив бронювання священнослужителів

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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15:46 На війні загинув телевізійник з Одещини

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