Прогноз погоди в Києві на завтра 28 грудня від Укргідрометцентру

Туман взимку. Фото: УНІАН

Погода в Києві та області завтра, 28 грудня, буде хмарною. Синоптики попереджають про туман.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Києві та області 28 грудня

Завтра істотних опадів не передбачається. Вітер буде північний зі швидкістю 3-8 м/с.

По області місцями туман.

Погода в Україні 28 грудня. Фото: Meteoprog

Температура повітря:

по області вночі та вдень -2...+3 °C;

у Києві вночі близько 0 °C, вдень +1...+3 °C.

Допис Укргідрометцентру. Фото: скриншот

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, що 28-29 грудня буде без істотних опадів. Однак очікується туман та морози.

А у Львові та області завтра температура повітря вдень підвищиться до +5 °C. Крім того, будуть незначні опади.