Прогноз погоди в Києві на завтра 28 грудня від Укргідрометцентру

Погана видимість — прогноз погоди в Києві на завтра
27 грудня 2024 15:24
Туман взимку. Фото: УНІАН
Погода в Києві та області завтра, 28 грудня, буде хмарною. Синоптики попереджають про туман.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Погода в Києві та області 28 грудня
Завтра істотних опадів не передбачається. Вітер буде північний зі швидкістю 3-8 м/с.
По області місцями туман.
Температура повітря:
- по області вночі та вдень -2...+3 °C;
- у Києві вночі близько 0 °C, вдень +1...+3 °C.
Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, що 28-29 грудня буде без істотних опадів. Однак очікується туман та морози.
А у Львові та області завтра температура повітря вдень підвищиться до +5 °C. Крім того, будуть незначні опади.
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