Прогноз погоды в Киеве на завтра 28 декабря от Укргидрометцентра

Туман зимой. Фото: УНИАН

Погода в Киеве и области завтра, 28 декабря, будет облачной. Синоптики предупреждают о тумане.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Киеве и области 28 декабря

Завтра существенных осадков не предвидится. Ветер будет северный со скоростью 3-8 м/с.

По области местами туман.

Погода в Украине 28 декабря. Фото: Meteoprog

Температура воздуха:

по области ночью и днем -2...+3 °C;

в Киеве ночью около 0 °C, днем +1...+3 °C.

Пост Укргидрометцентра. Фото: скриншот

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, что 28-29 декабря будет без существенных осадков. Однако ожидается туман и морозы.

А во Львове и области завтра температура воздуха днем повысится до +5 °C. Кроме того, будут незначительные осадки.