Прогноз погоды в Киеве на завтра 28 декабря от Укргидрометцентра

Плохая видимость — прогноз погоды в Киеве на завтра
27 декабря 2024 15:24
Туман зимой. Фото: УНИАН
Погода в Киеве и области завтра, 28 декабря, будет облачной. Синоптики предупреждают о тумане.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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Погода в Киеве и области 28 декабря
Завтра существенных осадков не предвидится. Ветер будет северный со скоростью 3-8 м/с.
По области местами туман.
Температура воздуха:
- по области ночью и днем -2...+3 °C;
- в Киеве ночью около 0 °C, днем +1...+3 °C.
Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, что 28-29 декабря будет без существенных осадков. Однако ожидается туман и морозы.
А во Львове и области завтра температура воздуха днем повысится до +5 °C. Кроме того, будут незначительные осадки.
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