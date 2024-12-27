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Плохая видимость — прогноз погоды в Киеве на завтра

27 декабря 2024 15:24
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Киеве на завтра 28 декабря от Укргидрометцентра
Туман зимой. Фото: УНИАН
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Киеве и области завтра, 28 декабря, будет облачной. Синоптики предупреждают о тумане.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Киеве и области 28 декабря

Завтра существенных осадков не предвидится. Ветер будет северный со скоростью 3-8 м/с.

По области местами туман.

Прогноз погоды в Украине на завтра 28 декабря
Погода в Украине 28 декабря. Фото: Meteoprog

Температура воздуха:

  • по области ночью и днем -2...+3 °C;
  • в Киеве ночью около 0 °C, днем +1...+3 °C.
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Пост Укргидрометцентра. Фото: скриншот

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, что 28-29 декабря будет без существенных осадков. Однако ожидается туман и морозы.

А во Львове и области завтра температура воздуха днем повысится до +5 °C. Кроме того, будут незначительные осадки.

погода Киев Укргидрометцентр Киевская область прогноз погоды температура воздуха

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

15:09 В Одессе создали чат-бот для водителей — что это даст

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