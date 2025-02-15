Прогноз погоди в Києві та області на завтра 16 лютого

Погіршення погоди у Києві — синоптики оголосили небезпеку завтра
Погода в Києві та області завтра, 16 лютого, очікується з сильними морозами. Крім того, синоптики попередили про ожеледицю.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Києві та області 16 лютого
У столичному регіоні буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями очікується невеликий сніг.
Протягом доби вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- по області вночі -9...-14 °C, вдень -2...-7 °C;
- у Києві вночі -11...-13 °C, вдень -4...-6 °C.
Попередження про небезпеку
Завтра на дорогах очікується ожеледиця. Оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки.
"Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг", — зазначають синоптики.
Нагадаємо, 16 лютого в Одесі очікується суха погода. Температура повітря буде близько -1°С.
Також на Харківщині завтра на дорогах очікується ожеледиця. Синоптики зазначають, що будуть сильні морози.
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