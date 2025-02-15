Прогноз погоди в Києві та області на завтра 16 лютого

Мороз у Києві. Фото: УНІАН

Погода в Києві та області завтра, 16 лютого, очікується з сильними морозами. Крім того, синоптики попередили про ожеледицю.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Погода в Києві та області 16 лютого

У столичному регіоні буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями очікується невеликий сніг.

Протягом доби вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Погода в Україні 16 лютого. Фото: Meteopost

Температура повітря:

по області вночі -9...-14 °C, вдень -2...-7 °C;

у Києві вночі -11...-13 °C, вдень -4...-6 °C.

Попередження про небезпеку

Завтра на дорогах очікується ожеледиця. Оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Києві 16 лютого. Фото: Укргідрометцентр

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг", — зазначають синоптики.

Нагадаємо, 16 лютого в Одесі очікується суха погода. Температура повітря буде близько -1°С.

Також на Харківщині завтра на дорогах очікується ожеледиця. Синоптики зазначають, що будуть сильні морози.