Прогноз погоды в Киеве и области на завтра 16 февраля

Мороз в Киеве. Фото: УНИАН

Погода в Киеве и области завтра, 16 февраля, ожидается с сильными морозами. Кроме того, синоптики предупредили о гололедице.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Киеве и области 16 февраля

В столичном регионе будет облачно с прояснениями. Ночью местами ожидается небольшой снег.

В течение суток ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Погода в Украине 16 февраля. Фото: Meteopost

Температура воздуха:

по области ночью -9...-14 °C, днем -2...-7 °C;

в Киеве ночью -11...-13 °C, днем -4...-6 °C.

Предупреждение об опасности

Завтра на дорогах ожидается гололедица. Объявлен первый (желтый) уровень опасности.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Киеве 16 февраля. Фото: Укргидрометцентр

"Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта на отдельных участках дорог", — отмечают синоптики.

Напомним, 16 февраля в Одессе ожидается сухая погода. Температура воздуха будет около -1°С.

Также на Харьковщине завтра на дорогах ожидается гололедица. Синоптики отмечают, что будут сильные морозы.