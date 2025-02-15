Прогноз погоды в Киеве и области на завтра 16 февраля

Ухудшение погоды в Киеве — синоптики объявили опасность завтра
Погода в Киеве и области завтра, 16 февраля, ожидается с сильными морозами. Кроме того, синоптики предупредили о гололедице.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Киеве и области 16 февраля
В столичном регионе будет облачно с прояснениями. Ночью местами ожидается небольшой снег.
В течение суток ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- по области ночью -9...-14 °C, днем -2...-7 °C;
- в Киеве ночью -11...-13 °C, днем -4...-6 °C.
Предупреждение об опасности
Завтра на дорогах ожидается гололедица. Объявлен первый (желтый) уровень опасности.
"Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта на отдельных участках дорог", — отмечают синоптики.
Напомним, 16 февраля в Одессе ожидается сухая погода. Температура воздуха будет около -1°С.
Также на Харьковщине завтра на дорогах ожидается гололедица. Синоптики отмечают, что будут сильные морозы.
Читайте Новини.LIVE!