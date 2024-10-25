Прогноз погоди у Києві та області 26 жовтня

Люди прогулюються осіннім парком. Фото: Новини.LIVE

Погода у Києві та області завтра, 26 жовтня, сприятиме прогулянкам на свіжому повітрі. Вдень у столиці буде сухо та відносно тепло.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Києві та області 26 жовтня

На Київщині у суботу очікується переважно суха та помірно прохолодна погода з мінливою хмарністю.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +2...+7 °С, вдень потеплішає до +9...+14 °С.

Вітер очікується з північно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с, додаючи легкого прохолодного відчуття в повітрі.

У Києві 26 жовтня вночі очікується +5...+7 °С, а денна температура підніметься до +11...+13 °С.

Температура повітря в Києві та області. Фото: sinoptik.ua

Раніше синоптики спрогнозували, що протягом тижня майже по всій Україні буде тепла погода без опадів. А цьогорічна зима буде менш суворою, з переважно теплими днями.