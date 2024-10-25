Прогноз погоды в Киеве и области 26 октября

Люди гуляют осенним парком. Фото: Новини.LIVE

Погода в Киеве и области завтра, 26 октября, будет способствовать прогулкам на открытом воздухе. Днем в столице сухо и относительно тепло.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Киеве и области 26 октября

В Киевской области в субботу ожидается преимущественно сухая и умеренно прохладная погода с переменной облачностью.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +2...+7 °С, днем потеплеет до +9...+14 °С.

Ветер ожидается с северо-западного направления со скоростью 5-10 м/с, добавляя легкую прохладу в воздухе.

В Киеве 26 октября ночью ожидается +5...+7 °С, а дневная температура поднимется до +11...+13 °С.

Температура воздуха в Киеве и области. Фото: sinoptik.ua

Ранее синоптики спрогнозировали, что в течение недели почти по всей Украине будет теплая погода без осадков. А нынешняя зима будет менее суровой, с преимущественно теплыми днями.