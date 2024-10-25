Прогноз погоды в Киеве и области 26 октября

Погода для прогулок по Киеву — синоптики дали прогноз на завтра
Погода в Киеве и области завтра, 26 октября, будет способствовать прогулкам на открытом воздухе. Днем в столице сухо и относительно тепло.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Киеве и области 26 октября
В Киевской области в субботу ожидается преимущественно сухая и умеренно прохладная погода с переменной облачностью.
Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +2...+7 °С, днем потеплеет до +9...+14 °С.
Ветер ожидается с северо-западного направления со скоростью 5-10 м/с, добавляя легкую прохладу в воздухе.
В Киеве 26 октября ночью ожидается +5...+7 °С, а дневная температура поднимется до +11...+13 °С.
Ранее синоптики спрогнозировали, что в течение недели почти по всей Украине будет теплая погода без осадков. А нынешняя зима будет менее суровой, с преимущественно теплыми днями.
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