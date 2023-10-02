Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Погода як у серпні: у Києві на вихідних зафіксували нові температурні рекорди arrow

Погода як у серпні: у Києві на вихідних зафіксували нові температурні рекорди

2 жовтня 2023 12:40
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Погода як у серпні: у Києві на вихідних зафіксували нові температурні рекорди
Сонячна погода у Києві. Фото архівне: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На вихідних, 30 вересня, у Києві зафіксували ще два температурні рекорди. Відтак, кліматична норма перевищила майже 8 градусів. 

Про це йдеться у даних Центральної геофізичної обсерваторії.

Читайте також:

Температурні рекорди у Києві

Повідомляється, що у суботу в Києві середньодобова температура повітря стала найвищою за час проведення спостережень для цього дня. Температурний показник склав +19,2°С, тим самим перевищив попередній рекордний показник 1942 року на 0,8 градусів, а кліматичну норму — на 7,7 градусів.

"Така погода відповідає температурі кінця серпня", — йдеться у даних. 

До того ж максимальна температура повітря після полудня досягла +27°С, що на 1,2°С вище попереднього рекордного показника у 2016 році.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року українців очікує помірно тепла погода з невеликою кількістю опадів. Загалом протягом наступного місяця очікується переважання антициклонної циркуляції.

Додамо, 2 жовтня в Україні очікується мінлива хмарність, практично без опадів, однак у низці областей таки варто чекати на дощ. Також упродовж тижня прогнозується похолодання та зливи з поривами вітру.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

None

Вибори в Польщі: пастка, гра на націоналізмі і драма влади

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

Новина з відео

19:13У Севастополі пролунали потужні вибухи

Новина з фото

14:18 Вчені розкрили загадкове походження восьмого континенту Землі: що відомо

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз