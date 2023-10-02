Погода як у серпні: у Києві на вихідних зафіксували нові температурні рекорди

Сонячна погода у Києві. Фото архівне: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

На вихідних, 30 вересня, у Києві зафіксували ще два температурні рекорди. Відтак, кліматична норма перевищила майже 8 градусів.

Про це йдеться у даних Центральної геофізичної обсерваторії.

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Температурні рекорди у Києві

Повідомляється, що у суботу в Києві середньодобова температура повітря стала найвищою за час проведення спостережень для цього дня. Температурний показник склав +19,2°С, тим самим перевищив попередній рекордний показник 1942 року на 0,8 градусів, а кліматичну норму — на 7,7 градусів.

"Така погода відповідає температурі кінця серпня", — йдеться у даних.

До того ж максимальна температура повітря після полудня досягла +27°С, що на 1,2°С вище попереднього рекордного показника у 2016 році.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року українців очікує помірно тепла погода з невеликою кількістю опадів. Загалом протягом наступного місяця очікується переважання антициклонної циркуляції.

Додамо, 2 жовтня в Україні очікується мінлива хмарність, практично без опадів, однак у низці областей таки варто чекати на дощ. Також упродовж тижня прогнозується похолодання та зливи з поривами вітру.