Погода как в августе: в Киеве на выходных зафиксировали новые температурные рекорды

Солнечная погода в Киеве. Фото архивное: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

На выходных, 30 сентября, в Киеве зафиксировали еще два температурных рекорда. Следовательно, климатическая норма превысила почти 8 градусов.

Об этом говорится в данных Центральной геофизической обсерватории.

Читайте также:

Температурные рекорды в Киеве

Сообщается, что в субботу в Киеве среднесуточная температура воздуха стала самой высокой за время проведения наблюдений в этот день. Температурный показатель составил +19,2 °С, превысив предыдущий рекордный показатель 1942 года на 0,8 градусов, а климатическую норму — на 7,7 градусов.

"Такая погода соответствует температуре конца августа", — говорится в данных.

К тому же, максимальная температура воздуха после полудня достигла +27 °С, что на 1,2 °С выше предыдущего рекордного показателя в 2016 году.

Напомним, в октябре 2023 года украинцев ожидает умеренно теплая погода с небольшим количеством осадков. В течение следующего месяца ожидается преобладание антициклонной циркуляции.

Добавим, 2 октября в Украине ожидается переменная облачность, практически без осадков, однако в ряде областей все же стоит ожидать дождя. Также в течение недели прогнозируется похолодание и ливни с порывами ветра.