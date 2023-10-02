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Погода как в августе: в Киеве на выходных зафиксировали новые температурные рекорды

2 октября 2023 12:40
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Погода как в августе: в Киеве на выходных зафиксировали новые температурные рекорды
Солнечная погода в Киеве. Фото архивное: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

На выходных, 30 сентября, в Киеве зафиксировали еще два температурных рекорда. Следовательно, климатическая норма превысила почти 8 градусов.

Об этом говорится в данных Центральной геофизической обсерватории.

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Температурные рекорды в Киеве

Сообщается, что в субботу в Киеве среднесуточная температура воздуха стала самой высокой за время проведения наблюдений в этот день. Температурный показатель составил +19,2 °С, превысив предыдущий рекордный показатель 1942 года на 0,8 градусов, а климатическую норму — на 7,7 градусов.

"Такая погода соответствует температуре конца августа", — говорится в данных.

К тому же, максимальная температура воздуха после полудня достигла +27 °С, что на 1,2 °С выше предыдущего рекордного показателя в 2016 году.

Напомним, в октябре 2023 года украинцев ожидает умеренно теплая погода с небольшим количеством осадков. В течение следующего месяца ожидается преобладание антициклонной циркуляции.

Добавим, 2 октября в Украине ожидается переменная облачность, практически без осадков, однако в ряде областей все же стоит ожидать дождя. Также в течение недели прогнозируется похолодание и ливни с порывами ветра.

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