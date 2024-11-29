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Погода на Київщині — синоптики попереджають про небезпеку завтра

29 листопада 2024 14:36
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди на Київщині 30 листопада — синоптики попередили про небезпеку
Ожеледиця на дорозі. Фото: Офіційний портал Києва
Світлана Силенко - Редактор

У Києві та області у суботу, 30 листопада, буде хмарна з проясненнями погода. Вночі місцями невеликий мокрий сніг та дощ. Вдень обійдеться без опадів, проте можливий туман.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода на Київщині 30 листопада

У Київські області та столиці очікується хмарна з проясненнями погода. Вдень без опадів. Вночі та вранці в області можливий туман, на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря:

  • в області вночі +2...-3 °С, вдень 0...+4 °С;
  • у Києві вночі близько 0 °С, вдень +1...+3 °С.

Синоптики попереджають

Вночі та вранці 30 листопада очікується туман. Видимість знизиться до 200-500 м. В зв'язку з цим оголошено перший рівень небезпечності.

Погодні умови призведуть до порушення руху транспорту.

київська область
Погода у Києві та області 30 листопада. Фото: Укргідрометцентр

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Київ Укргідрометцентр синоптик погода в Україні туман

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