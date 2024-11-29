Прогноз погоди на Київщині 30 листопада — синоптики попередили про небезпеку

Погода на Київщині — синоптики попереджають про небезпеку завтра
У Києві та області у суботу, 30 листопада, буде хмарна з проясненнями погода. Вночі місцями невеликий мокрий сніг та дощ. Вдень обійдеться без опадів, проте можливий туман.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода на Київщині 30 листопада
У Київські області та столиці очікується хмарна з проясненнями погода. Вдень без опадів. Вночі та вранці в області можливий туман, на дорогах подекуди ожеледиця.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура повітря:
- в області вночі +2...-3 °С, вдень 0...+4 °С;
- у Києві вночі близько 0 °С, вдень +1...+3 °С.
Синоптики попереджають
Вночі та вранці 30 листопада очікується туман. Видимість знизиться до 200-500 м. В зв'язку з цим оголошено перший рівень небезпечності.
Погодні умови призведуть до порушення руху транспорту.
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