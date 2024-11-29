Прогноз погоды в Киевской области 30 ноября — синоптики предупредили об опасности

Гололедица на дороге. Фото: Официальный портал Киева

В Киеве и области в субботу, 30 ноября, будет облачная с прояснениями погода . Ночью местами небольшой мокрый снег и дождь. Днем обойдется без осадков, но возможен туман.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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В Киевские области и столице ожидается облачная с прояснениями погода. Погода в северных областях Днем без осадков. Ночью и утром в области возможен туман, на дорогах местами гололедица.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха:

в области ночью +2...-3 °С, днем 0...+4 °С;

в Киеве ночью около 0 °С, днем +1...+3 °С.

Синоптики предупреждают

Ночью и утром, 30 ноября, ожидается туман. Видимость снизится до 200-500 м. В этой связи объявлен первый уровень опасности.

Погодные условия приведут к нарушению движения транспорта.

Погода в Киеве и области 30 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Раньше мы напоминали, что зимой очень часто бывает так, что на улице промокает обувь, а от этого можно потом серьезно заболеть, поэтому нужно как можно быстрее решать эту проблему. Мы рассказываем о действенных лайфхаках , которые помогут обуви не промокать, а вам согреть свои ноги.

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