Прогноз погоди у Києві та області 17 листопада

Погода підготувала киянам сюрприз у вихідний — прогноз на завтра
Погода у Києві завтра, 17 листопада, буде сухою і комфортною для прогулянок. Проте вночі варто чекати на слабкий мороз.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода на Київщині 17 листопада
У Київській області синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер південно-західний, помірний, зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря вночі коливатиметься від +4 °С до -1 °С, вдень очікується потепління до +5 °С…+10 °С.
Погода у Києві 17 листопада
У столиці вночі прогнозується +1 °С…+3 °С, а вдень стовпчики термометрів покажуть +7 °С…+9 °С. Без опадів.
Раніше синоптики прогнозували, що погода в Україні 17 листопада буде сухою та відносно теплою вдень. Проте в окремих регіонах очікуються сильні пориви вітру.
А на Львівщині погода зумовлена теплим сектором циклону над Балтійським морем. Вночі та вранці очікуються складні погодні умови.
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