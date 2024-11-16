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Погода підготувала киянам сюрприз у вихідний — прогноз на завтра

16 листопада 2024 19:59
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди у Києві та області 17 листопада
Осінь у Києві. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Погода у Києві завтра, 17 листопада, буде сухою і комфортною для прогулянок. Проте вночі варто чекати на слабкий мороз.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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У Київській області синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер південно-західний, помірний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від +4 °С до -1 °С, вдень очікується потепління до +5 °С…+10 °С. 

Температурна карта
Карта температур. Фото: Ventusky

Погода у Києві 17 листопада

У столиці вночі прогнозується +1 °С…+3 °С, а вдень стовпчики термометрів покажуть +7 °С…+9 °С. Без опадів.

Погода у Києві
Повідомлення Укргідрометцентра у Facebook

Раніше синоптики прогнозували, що погода в Україні 17 листопада буде сухою та відносно теплою вдень. Проте в окремих регіонах очікуються сильні пориви вітру.

А на Львівщині погода зумовлена теплим сектором циклону над Балтійським морем. Вночі та вранці очікуються складні погодні умови.

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