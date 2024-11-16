Прогноз погоды в Киеве и области 17 ноября

Погода подготовила киевлянам сюрприз — прогноз на завтра
Погода в Киеве завтра, 17 ноября, будет сухой и комфортной для прогулок. Однако ночью следует ожидать слабый мороз.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Киевской области 17 ноября
В Киевской области синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Ветер юго-западный, умеренный, со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от +4 °С до -1 °С, днем ожидается потепление до +5 °С…+10 °С.
Погода в Киеве 17 ноября
В столице ночью прогнозируется +1 °С…+3 °С, а днем столбики термометров покажут +7 °С…+9 °С. Без осадков.
Ранее синоптики прогнозировали, что погода в Украине 17 ноября будет сухой и относительно теплой днем. Однако в некоторых регионах ожидаются сильные порывы ветра.
А во Львовской области погода обусловлена теплым сектором циклона над Балтийским морем. Ночью и утром ожидаются сложные погодные условия.
Читайте Новини.LIVE!