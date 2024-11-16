Прогноз погоды в Киеве и области 17 ноября

Осень в Киеве. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Погода в Киеве завтра, 17 ноября, будет сухой и комфортной для прогулок. Однако ночью следует ожидать слабый мороз.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Киевской области 17 ноября

В Киевской области синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Ветер юго-западный, умеренный, со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +4 °С до -1 °С, днем ожидается потепление до +5 °С…+10 °С.

Карта температур. Фото: Ventusky

Погода в Киеве 17 ноября

В столице ночью прогнозируется +1 °С…+3 °С, а днем столбики термометров покажут +7 °С…+9 °С. Без осадков.

Сообщение Укргидрометцентра в Facebook

Ранее синоптики прогнозировали, что погода в Украине 17 ноября будет сухой и относительно теплой днем. Однако в некоторых регионах ожидаются сильные порывы ветра.

А во Львовской области погода обусловлена теплым сектором циклона над Балтийским морем. Ночью и утром ожидаются сложные погодные условия.