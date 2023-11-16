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Погода у Києві завтра — чого очікувати жителям столиці

16 листопада 2023 18:20
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Києві 17 листопада
Хмарна погода у столиці. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Жителів столиці від самого ранку 17 листопада очікує хмарна погода, яка протримається до кінця дня. Опадів не передбачається, а стовпчики термометрів сягнуть поділки +4 ºС.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Києві 17 листопада

У Києві очікується хмарна погода, подекуди з проясненнями. Істотних опадів не передбачається.

Синоптики прогнозують  південно-східний вітер, зі швидкістю 7-12 м/с. 

Температура повітря у Київській області вночі від -2 °С до +3 °С, вдень 0-5 °С тепла. Натомість у Києві вночі тепліше, близько 0 С°, а вдень очікується від +2 °С до +4 °С тепла.

Погодинний прогноз погоди у Києві 17 листопада
Погодинний прогноз погоди у Києві 17 листопада. Фото: Meteoprog
Погодинний прогноз погоди у Києві 17 листопада
Погодинний прогноз погоди у Києві 17 листопада. Фото: Meteoprog

Нагадаємо, 17 листопада, Україну накриє потужна негода. У деяких областях очікуються дощі та сніг. Похолодання та мокрий сніг підбираються до західних областей. Завтра через діяльність активного циклону з південного заходу на ім'я Linus там очікується хмарна волога погода з опадами. До того ж буде сильний вітер південно-східного напрямку.

В Україні почав падати перший сніг. У зв'язку з цим водіїв просять не зволікати з переходом на зимову гуму.

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