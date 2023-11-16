Облачная погода в столице. Фото: Новости.

Жителей столицы с самого утра 17 ноября ожидает пасмурная погода, которая продержится до конца дня. Осадков не предполагается, а столбики термометров достигнут деления +4 ºС.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Киеве 17 ноября

В Киеве ожидается облачная погода, иногда с прояснениями. Существенных осадков не предполагается.

Синоптики прогнозируют юго-восточный ветер со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха в Киевской области ночью от -2 °С до +3 °С, днем 0-5 °С тепла. В Киеве же ночью теплее, около 0 °С, а днем ожидается от +2 °С до +4 °С тепла.

Почасовой прогноз погоды в Киеве 17 ноября. Фото: Meteoprog

Почасовой прогноз погоды в Киеве 17 ноября. Фото: Meteoprog

Напомним, 17 ноября, Украину накроет мощноя непогода. В некоторых областях ожидается дождь и снег. Похолодание и мокрый снег подбираются в западные области. Завтра из-за деятельности активного циклона из юго-запада по имени Linus там ожидается облачная влажная погода с осадками. К тому же, будет сильный ветер юго-восточного направления.

В Украине начал падать первый снег. В связи с этим водителей просят не медлить с переходом на зимнюю резину.