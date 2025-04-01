Прогноз погоди у Києві на завтра 2 квітня від Укргідрометцентру

Дощ у Києві. Фото: УНІАН

Погода у Києві та області завтра, 2 квітня, очікується хмарна погода. Протягом доби будуть опади у вигляді дощу.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода у Києві та області 2 квітня

Синоптики зазначають, що завтра буде невеликий дощ.

Вітер прогнозується північного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів за секунду.

Погода в Україні 2 квітня. Фото: Meteoprog

Температура повітря:

по області вночі +4...+9 °С, вдень +8...+13 °С;

у Києві вночі +6...+8 °С, вдень близько +10 °С.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі зазнали, що дощі завтра накриють декілька областей України.

А у Харкові 2 квітня вдень місцями прогнозується невеликий дощ. Крім того, буде туман.