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Погода у Києві знову зіпсується — прогноз на завтра

1 квітня 2025 18:29
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди у Києві на завтра 2 квітня від Укргідрометцентру
Дощ у Києві. Фото: УНІАН
Світлана Силенко - Редактор

Погода у Києві та області завтра, 2 квітня, очікується хмарна погода. Протягом доби будуть опади у вигляді дощу.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Синоптики зазначають, що завтра буде невеликий дощ. 

Вітер прогнозується північного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. 

Погода в Україні 2 квітня
Погода в Україні 2 квітня. Фото: Meteoprog

Температура повітря:

  • по області вночі +4...+9 °С, вдень +8...+13 °С;
  • у Києві вночі +6...+8 °С, вдень близько +10 °С.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі зазнали, що дощі завтра накриють декілька областей України.

А у Харкові 2 квітня вдень місцями прогнозується невеликий дощ. Крім того, буде туман. 

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