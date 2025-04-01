Прогноз погоди у Києві на завтра 2 квітня від Укргідрометцентру

Погода у Києві знову зіпсується — прогноз на завтра
1 квітня 2025 18:29
Дощ у Києві. Фото: УНІАН
Погода у Києві та області завтра, 2 квітня, очікується хмарна погода. Протягом доби будуть опади у вигляді дощу.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Синоптики зазначають, що завтра буде невеликий дощ.
Вітер прогнозується північного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів за секунду.
Температура повітря:
- по області вночі +4...+9 °С, вдень +8...+13 °С;
- у Києві вночі +6...+8 °С, вдень близько +10 °С.
Нагадаємо, в Укргідрометцентрі зазнали, що дощі завтра накриють декілька областей України.
А у Харкові 2 квітня вдень місцями прогнозується невеликий дощ. Крім того, буде туман.
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